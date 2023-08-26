دور التربية الإعلامية في كيفية تعامل الشباب مع السوشيال.. ندوة باتحاد الكتاب

تقيم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعر والمفكر الدكتور علاء عبد الهادي، نقيب الكتاب والأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء العرب، الندوة الشهرية للجنة الترجمة برئاسة الدكتور أحمد الحسيسي .

وتأتى الندوة هذا الشهر تحت عنوان "دور التربية الإعلامية واللغة في كيفية تعامل الشباب مع المنصات الإعلامية في عصر الذكاء الاصطناعي"، وذلك فى السادسة من مساء يوم السبت ٢ سبتمبر المقبل بمقر النقابة بالزمالك .

يتحدث فى الندوة الدكتورة سالي جاد، وكيل كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري AASTMT، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد الحسيسي رئيس اللجنة، الأستاذة الدكتورة مكارم الغمري عضو اللجنة، الدكتورة لبنى عبد التواب يوسف عضو اللجنة، الأديبة بثينة هيكل منسق الشعبة.