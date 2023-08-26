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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدفاع الروسية: تدمير مسيرة أوكرانية في بيلجورود

صدى البلد

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت اليوم السبت، تدمير طائرة مسيرة أوكرانية في إحدى مناطق مقاطعة بيلجورود.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها، إن القوات أحبطت محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم "إرهابي" بطائرة بدون طيار على أهداف في روسيا، موضحة أن قوات الدفاع الجوي دمرت المسيرة فوق أراضي منطقة شيبيكينو الحدودية مع أوكرانيا في منطقة بيلجورود، بحسب وكالة "رويترز".

يأتي ذلك بعد ساعات من إسقاط مسيرة أوكرانية بمقاطعة موسكو، وأقل من يوم على تدمير مسيرة أخرى فوق بيلجورود، أمس الجمعة.

الدفاع الروسية مقاطعة بيلجورود روسيا وكالة رويترز كييف

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