أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تزف خبرا سارا للمواطنين

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، لافتة إلى أنهما غير مؤهلين تمامًا لكافة أعمال الصيد والملاحة والتنزه، حيث تصل سلاعات الرياح لـ 70 كم / ساعة وارتفاع الأمواج يصل لـ 3.5 متر.



الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين



وأشارت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم السبت ، أنه مع منتصف الأسبوع ستشهد حركة الملاحة البحرية تحسنًا تدريجيًا، منوهة بأنه بداية شهر سبتمبرستنخفض الرطوبة وتتحسن الأجواء.



ونوهت عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية، بأن هناك استمرار لـ سقوط أمطار خفيفة وقد تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من جنوب سيناء و جنوب سلاسل البحر الأحمر حلايب وشلاتين على فترات متقطعة من اليوم.