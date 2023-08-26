القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية مزورة

كشفت واقعة ضبط شخصين بحوزتهما مبلغ مالي مقلد عن شخص تخصص فى إصطناع وتزوير العملات المالية ، تم ضبط المتهمين ، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط شخصين مقيمان بالقاهرة لدى محاولتهما شراء بعض المستلزمات من أحد المحال كائن بدائرة قسم شرطة الأميرية وبحوزتهما مبلغ مالى مقلد .

وبمناقشتهما إعترفا بتحصلهما عليهما من عامل بمطعم مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام تعرفا عليه عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بقصد ترويجها ، تم إستهداف الأخير وضبطه ، وعثر بحوزته على مبالغ مالية مقلدة .

وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان، كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى مقلد داخل شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة حلوان .

وبمناقشته عن مصدر العملات المقلدة المضبوطة أقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية ، تم ضبطه وبحوزته (٣ جهاز طباعة كمبيوتر - جهاز "سكانر" - جهاز لاب توب يحتوى على برامج وتطبيقات لتعديل الصور - شاشة جهاز كمبيوتر - كمية من الأوراق المستخدمة فى تزييف العملات) ، وكذا مبالغ مالية مزورة عبارة عن عملات محلية وأجنبية.

وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى إصطناع وتزوير العملات المالية بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية صحيحة، وأن المبلغ المالى الصحيح من متحصلات نشاطه الإجرامى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.