عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية مزورة

المتهمون
المتهمون

كشفت واقعة ضبط شخصين بحوزتهما مبلغ مالي مقلد عن شخص تخصص فى إصطناع وتزوير العملات المالية ، تم ضبط المتهمين ، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط شخصين مقيمان بالقاهرة لدى محاولتهما شراء بعض المستلزمات من أحد المحال كائن بدائرة قسم شرطة الأميرية وبحوزتهما مبلغ مالى مقلد .

وبمناقشتهما إعترفا بتحصلهما عليهما من عامل بمطعم مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام تعرفا عليه عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بقصد ترويجها ، تم إستهداف الأخير وضبطه ، وعثر بحوزته على مبالغ مالية مقلدة .

وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان، كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى مقلد داخل شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة حلوان .

وبمناقشته عن مصدر العملات المقلدة المضبوطة أقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية ، تم ضبطه وبحوزته (٣ جهاز طباعة كمبيوتر - جهاز "سكانر"  - جهاز لاب توب يحتوى على برامج وتطبيقات لتعديل الصور - شاشة جهاز كمبيوتر - كمية من الأوراق المستخدمة فى تزييف العملات) ، وكذا مبالغ مالية مزورة عبارة عن عملات محلية وأجنبية.

وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى إصطناع وتزوير العملات المالية بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية صحيحة، وأن المبلغ المالى الصحيح من متحصلات نشاطه الإجرامى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تزوير العملات المالية امن القاهرة مباحث القاهرة مبالغ مالية مقلدة مديرية أمن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة منح مكافأة 1000 جنيه من البريد المصري لحاملي بطاقات الرقم القومي

الأهلي على صفيح ساخن| أزمة لنجم الفريق مع الإدارة.. وهذا موعد حسم صفقة المهاجم الأجنبي

حلم كولر يتبخر.. الأهلي يفقد صفقة الموسم رسميا

ماما شافت أخويا في وضع مُخل..اعترافات مثيرة في واقعة البلوجر أم زياد

إعلان حرب.. النيجر تعلن حالة التأهب القصوى للقوات المسلحة

الزمالك يفقد السيطرة| نجم الأبيض ينقلب على الفريق.. والمصري يخطف صفقة مدوية من ميت عقبة

مفاجأة اللوك الجديد| نجم الأهلي زرع شعر .. كيف أصبح شكله ؟

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

موضوعات متعلقة

الأمن يضبط 50 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر بحوزة سائق

الداخلية : 5 خطوط ساخنة للحصول علي خدمات الأحوال المدنية

بسبب كاسيت.. ضبط 3 أشخاص احتجزوا آخر وروعوه بكلب شرس

شاهد ماذا حدث.. اعتداء ‏عامل دليفري على فتاة في عقار بالقاهرة

الأمن يداهم مخزناً للأغذية يعمل بدون ترخيص بالقاهرة

التحقيق في واقعة تخلص فتاة من حياتها بـ عين شمس.. والسبب صادم

بعد الشروع في إنهاء حياة مهندس على يد زوجته.. ماذا حدث بكمبوند شهير ببدر؟

بسبب صورة.. عامل بصالون حلاقة يشرح جسد شابين بالتجمع الأول

ترشيحاتنا

العالم ابتلي بفتن كقطع الليل المظلم.. علي جمعة يكشف عن مرض العصر

تنسيق الجامعات 2023.. جامعة القاهرة تعلن مصروفات الطلاب الوافدين

تنسيق الجامعات 2023.. زراعة القاهرة تعلن شروط الالتحاق ببرنامج اللغة الإنجليزية

بعد فشل صفقة سوزا.. تعليق ساخر من نبيل الحلفاوي| شاهد

استراتيجية الدولة للنهوض بالصناعات النسيجية.. مطالب عاجلة للغرفة وتحركات لإزالة التعديات

فيديو جديد يكشف المراحل النهائية لتشطيبات محطة قطارات الصعيد قبل الافتتاح.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة عند صعود السلم تشير إلى إصابتك بمرض خطير.. فما هي ؟

ده شعرى مش شعرك| بعد تعرضها للهجوم.. إطلالات مثيرة لابنة شريف منير

سعر فستان منة شلبي في مهرجان القاهرة للدراما| لن تتوقع

سريع الانتشار.. أعراض تميز الإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5

فيديو

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

اقتحم المسرح.. رزان جمال تتعرض لموقف صعب بسبب شاب في حفل العسيلى

رسالة شيرين إلى أنغام وظهور أسما شريف منير.. كواليس "ليلة الدموع" و"مهرجان القاهرة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ