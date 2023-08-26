موجز السوشيال ميديا.. أفشة يقلق جمهور الأهلي على نجم الفريق.. تعليق ساخر من نبيل الحلفاوي على فشل صفقة سوزا

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

شارك لاعب الاهلي مجدي افشة، صورة عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ووجه رسالة للاعب ياسر إبراهيم، والذي ظهر معه داخل المستشفى: “آلف سلامة عليك يا اخويا”.

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة عن صفقة جديدة داخل النادي الأهلي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب: "مهاجم الأهلي الجديد كما ذكرت من أكثر من شهر هو أفريقي يلعب في أوروبا ، وهو اما كونغولي او سنغالي ، ولكن بالتأكيد هو كونغولي وذكرت اسمه من أكثر من شهر”.

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على عدم نجاح صفقة الأهلي، مع المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا، عبر حسابه على “إكس”.

وكتب: "عندي حساسية لما أشوف الكلمتين دول "المهاجم الجديد"، ‏مبفتحش اللينك مش هتروح إلا بوصول المذكور للكشف الطبي".