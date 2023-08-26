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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يشهد إطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا" ويشارك في تسليم عقود عمل لذوي الهمم

مبادرة سلامتك تهمنا
مبادرة سلامتك تهمنا

شارك اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، في إطلاق مبادرة " سلامتك تهمنا" التي اطلقها اليوم السبت وزير العمل حسن شحاتة بمشاركة 32 منشأة بمحافظة جنوب سيناء ، وذلك بحضور إيريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

وتأتي فعاليات الإطلاق على هامش جولة الوزير بمحافظة جنوب سيناء وافتتاح دورة تدريبية بحضور محافظ جنوب سيناء بشأن "التناول الإعلامي لموضوعات العمل الدولية" لمحرري العمل والإعلاميين المختصين بملف العمل .

وتهدف المبادرة إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على المنشآت وسلامة العمال، وعرض التجارب الناجحة لبعض الشركات المشاركة كمثال يحتذى به في السلامة المهنية و دافع لباقي الشركات ويتخلل فعاليات المبادرة اليوم إلقاء محاضرتين إحداهما عن جزء تشريعي في السلامة و هو تشكيل الاجهزة الوظيفية ولجان السلامة و الأخرى عن جزء عملي و هو كيفية التحقيق السليم في حوادث بيئة العمل لضمان عدم تكرارها مستقبلا وكل ذلك بهدف نشر الوعي ونقل رسالة العمل الآمن الذي يحافظ علي العنصر البشري و المادي و بالتالي يحافظ علي العناصر المنتجة الدافعة لعجلة الانتاج.

وخلال إطلاق "المبادرة" سلم محافظ جنوب سيناء ووزير العمل عقود عمل لأبناء المحافظة من ذوي الهمم في إطار توجيهات وزير العمل للمديريات في كافة المحافظات بالاهتمام بتلك الفئة ودمجها في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حيث قامت مديرية العمل بالمحافظة برئاسة أشرف علم الدين، بالتنسيق والتعاون بعض الفنادق لتوفير عقود عمل لذوي همم ومنهم: أحمد سليمان حميد عطوة،وعائشة سليمان جمعه، وعبدالرحمن صلاح موسى، ومنى فرج الله حمدان سليم وسليمان سالم فريج موسى، ومحمود إبراهيم سليمان، وجميلة فرج الله حمدان، وحسين سلام سليمان، ومحمد اسعد حمزة إبراهيم، وطارق صلاح محمود عبدالرحمن، وغادة محمد محمود احمد، وأيمن عبدالعزيز عبدالعزيز، وأحمد جامع سالم حامد، وإيمان ميسرة السيد رزق، و سلمى محمود صابر فهمى، ومصطفى ممدوح مصطفي، وكفايه نويجع غتيم، وممدوح عزت السيد محمد، وكيرلس أشرف صبرى، ورضا زكى عطيه، وفاطمه سلامه صالح جمعه ومحمد صباح سليمان عيد، وبسملة السيد السيد عبدالحميدوياسر محسن عوده سليمان ومحمد صباح فريج موسى، وجميع سليمان جمعه،وعبدالكريم صبحى حامد على، وعمرو طلحة إبراهيم محمد، ونهى السيد أحمد السيد، وأحمد محمد ربيع أحمد، ومحمد بخيت ثابت عبد الرحمن.

مبادرة سلامتك

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اللواء خالد فودة وزير القوى العاملة إطلاق مبادرة سلامتك تهمنا

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