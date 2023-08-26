علاج أنيميا نقص الحديد بهذه الطرق

تعد أنيميا نقص الحديد من أشهر أنواع أمراض الدم انتشار في مختلف البلاد خاصة بين النساء والأطفال وكبار السن

ووفقا لما جاء في nhsinfom نعرض لكم طريقة علاج أنيميا نقص الحديد

يتضمن علاج أنيميا نقص الحديد تناول مكملات الحديد لتعزيز مستويات الحديد المنخفضة في الجسم، وهذا عادةً ما يكون فعالاً، ونادراً ما تسبب هذه الحالة مشاكل طويلة الأمد.

ستحتاج إلى المراقبة انيميا نقص الحديد وعمل التحاليل اللازمة كل بضعة أشهر للتأكد من فعالية العلاج وعودة مستويات الحديد لديك إلى وضعها الطبيعي.

يجب معالجة السبب الأساسي حتى لا تعانى من أنيميا نقص الحديد مرة أخرى، وقد يوصى أيضًا بزيادة كمية الحديد في نظامك الغذائي.

تشمل المصادر الجيدة لعلاج أنيميا نقص الحديد ما يلي:

الخضار الورقية ذات اللون الأخضر الداكن، مثل الجرجير واللفت المجعد

الحبوب أو الخبز المدعم بالحديد

أرز بني

البقول والفاصوليا

المكسرات والبذور

اللحوم والأسماك والتوفو

بيض

الفواكه المجففة، مثل المشمش المجفف والخوخ والزبيب