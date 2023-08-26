نفوق الفراخ .. ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في نتائج كارثية بهذه المنطقة

يواجه القطب الجنوبي موجة غير مسبوقة من ارتفاع درجات الحرارة التي قد تتسبب في نتائج كارثية تأتي تبعاتها على النظام البيئي بالكامل.

وكشفت دراسة علمية حديثة عن نفوق كامل لطيور البطريق الإمبراطور في عدد من مستعمرات القطب الجنوبي بعد بلوغ ذوبان الجليد مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة.



وأكدت الدراسة أن 4 من 5 مستعمرات في منطقة بحر بيلينجسهاوزن غربي القطب الجنوبي شهدت خسارة «كارثية»الفراخ بنسبة 100 %، إذ غرقت أو نفقت جراء الصقيع حينما انهار الجليد تحت أقدامها الصغيرة.

ولم تكن هذه الفراخ ناضجة بما فيه الكفاية لمواجهة ظروف كهذه، على ما أوضح الباحثون في مجلة «كوميونيكيشنز إيرث أند إنفايرونمنت