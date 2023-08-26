بعد نجاح المسلسل .. إبراهيم فايق: سفاح الجيزة كان بيشتغل قصاد بيتي

علق الإعلامي إبراهيم فايق، على أحداث مسلسل السفاح، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي اكس.

وكتب: “‏اتفرجت على الحلقتين اللي نزلوا من مسلسل السفاح.. عجبني اختيار المخرج لأماكن التصوير.. مقبضة جدا والموود اللي عامله مدير التصوير رائع.. فهمي عامل الدور حلو اووي.. بارد وهادي ومؤدب وقاتل محترف”.

وتابع: “‏نقول بقى المفاجأة سفاح الجيزة كان بيشتغل زمان في سوبر ماركت قصاد بيتي في شارع مستشفى الهرم تحت اسم قذافي وقعد سنين طويلة عايش معانا.. والغريب ان مكانش بيفوت فرض وبيتعامل معانا بمنتهى الأدب والود.. لما شوفت الصور ووقائع التحقيقات فضلت مصدوم فترة لأن مكنتش متخيل البني ادم ده يطلع منه كده.. كان كبيره يقطع جبنة رومي.. حتة لانشون انما قتل البشر بالشكل ده شيء كان كابوس بالنسبة لي.. شوف كام واحد قريب منك لابس القناع وبتكتشف عنه كوارث ؟!!”.

مسلسل سفاح الجيزة



مسلسل سفاح الجيزة قصته بوليسية مشوّقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاءً وقسوةً وعنفاً، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات والقتل المتسلسل بدم بارم.