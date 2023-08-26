الموضوع “مرزقة مش شهرة”| شبيه التركي ياسين جنكيز في أول ظهور تلفزيوني: "منشنته فعملي بلوك"

يقلد التركي في تحريك "كرشه" ورقصه علي الأغاني.. هكذا اشتهر الشاب المصري هشام، صاحب 24 عام من أهالي المطرية، والذي يقلد البلوجر التركي ياسين جنكيز، الأمر الذي أثار جدلًا علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

البلوجر ياسين جنكيز، من أصل تركي، واستطاع وهو في سن 32 سنة، أن يحقق ثروة طائلة، وشهرة واسعة، بسبب فيديوهاته على السوشيال ميديا، والتي يعتمد فيها على هز كرشه فقط.

وظهر هشام المصري، شبيه ياسين جنكيز التركي، وهو يقلده عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، بنفس الحركات والأسلوب في هز الكرش، ليحصل هشام المصري علي "بلوك" من ياسين جنكيز التركي.

شبيه التركي ياسين جنكيز

وقال هشام شبيه البلوجر التركي ياسين جنكيز، في تصريحات تليفزيونية، إنه كان يعمل في السيراميك والمطاعم والفنادق وحاليا في الملابس ولن يتركها رغم شهرته لأنها مصدر رزقه الأساسي.

وأضاف أن صاحب فكرة تقليد البلوجر التركي ياسين جنكيز، هو خاله وأشقائه ودعموه بشكل كبير، وعقب: "هناك بعض الجمهور تقبلي والآخر رفضني وهذه الأمور طبيعة جدًا".

التقليد مرزقة مش شهرة



وتابع شبيه ياسين جنكيز: "والدي متوفي وأنا أكبر أخواتي وتخرجت في كلية التجارة جامعة عين شمس، وأنا داخل الموضوع مرزقة مش شهرة، أحنا في زمن الناس كتير بتطلع شبيهه لممثلين ولاعبي كرة قدم فقلت ليه لأ".

هجوم علي شبيه ياسين جنكيز

وتلقي المصري هشام، شبيه ياسين جنكيز التركي، هجوم كبير من قبل رواد السوشيال ميديا علي تقليده للبلوجر التركي، والرقص ب"كرشه"، وعلق هشام: "هذا دليل النجاح، لأن أي ناجح له أعداء، و20% فقط يهاجموني والباقي يدعمني".

وعقب: "فنانين كبار الناس بتقلدهم والناجح لازم يبقي ليه أعداء، وأنا 80% من المتابعين بيحبوني وبيدعموني، ووجود هجوم وأعداء معناه أن أنا ناجح ودي حاجة تسعدني".

بلوك التركي ياسين جنكيز

وكشف هشام، عن علاقته بالبلوجر التركي ياسين جنكيز، وقال شبيه ياسين جنكيز: "عملت منشن للتركي ياسين جنكيز في فيديو علي انستجرام شافه أول مرة ومردش".

وتابع: "عملتله مرة تانية منشن اكتشفت أنه عملي بلوك، وأنا معرفش أيه سبب البلوك بس فرحت، لأن البلوك يثبت أني ناجح ودي حاجة فرحتني جدًا".

من هو البلوجر ياسين جنكيز وسر لقب أبو كرش؟

البلوجر ياسين جنكيز، من أصل تركي، واستطاع وهو في سن 32 سنة، أن يحقق ثروة طائلة، وشهرة واسعة، بسبب فيديوهاته على السوشيال ميديا، والتي يعتمد فيها على هز كرشه فقط.

ولد جنكيز في مدينة إسطنبول التركية سنة 1991، ولا يزال يعيش هناك، واكتسب شهرة كبيرة من خلال مقاطع الفيديو التي ينشرها وهو يرقص بطريقة طريفة، عبر صفحات تضم ملايين المتابعين.

وأطلق المتابعون لقب أبو كرش على البلوجر التركي ياسين جنكيز، نظرا لتخطي وزنه 120 كيلو جراما، وعُرف بهذا الاسم على قناته على “يوتيوب” وصفحاته التي تضم أكثر من 14 مليونا و400 ألف متابع.