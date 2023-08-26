وسط الحرب في أوكرانيا.. دعوة خاصة من بابا الفاتيكان لشباب روسيا

حث بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني الشباب الروس على أن يكونوا "زارعي بذور المصالحة" وصناع سلام وسط الحرب الروسية الأوكرانية.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قال فرنسيس الثاني في خطاب افتراضي أمام حشد من 400 شخص في سان بطرسبرج اجتمعوا في يوم الشباب الكاثوليكي السنوي “أتمنى لكم، أيها الشباب الروسي، أن تكونوا صناع السلام وسط العديد من الصراعات ووسط العديد من الاستقطابات التي تأتي من جميع الجهات وتبتلي عالمنا”.

وأضاف “أدعوكم إلى أن تكونوا زارعي بذور المصالحة، بذورًا صغيرة لن تنبت في الأرض المتجمدة في شتاء الحرب هذا، بل ستزدهر في ربيع المستقبل”.

وتابع قوله “امتلكوا الشجاعة لاستبدال المخاوف بالأحلام.. لا تكونوا وكلاء المخاوف، بل رواد الأحلام! اسمحوا لأنفسكم برفاهية الحلم الكبير!”.

وشدد البابا على دور الكنيسة باعتبارها “أمًا ذات قلب منفتح تعرف كيف ترحب وتستقبل، خاصة”. أولئك الذين يحتاجون إلى مزيد من الرعاية، مؤكدً أن "محبة الله للجميع والكنيسة للجميع".