عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

محافظ الغربية
محافظ الغربية

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ونجوى العشيري السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

إيقاف 9 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة في طنطا

وقبل البدء في جدول الأعمال؛ وجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات، بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين؛ لتحقيق رضاءهم، والتأكيد على حسن معاملتهم المواطنين ونهو مصالحهم بدقة وفي أسرع وقت ممكن.

كما وجه باستمرار تكثيف حملات النظافة داخل القرى والمدن ورفع التراكمات أولا بأول، ورفع كافة الإشغالات، خاصة في محيط المدارس والمنشآت الصحية والسياحية والشوارع الرئيسية والميادين، وسرعة الرد على الشكاوى الواردة، سواء الخاصة بالمنظومة الموحدة لشكاوى مجلس الوزراء، أو شكاوى مبادرة “صوتك مسموع”، و"الغربية بتتغير بيكم".

ووجه المحافظ كذلك، باستمرار حملات الرقابة والتفتيش على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مع استمرار التصدي بكل حزم لمخالفات البناء أو محاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تفعيل اللقاءات الجماهيرية ومتابعة تنفيذ مطالب الجماهير قانونا، ومتابعة ترشيد الكهرباء والالتزام بتطبيقها مع مراجعة إنارة الشوارع وإنارة الأماكن التي تحتاج لأعمدة، توفير أراضي لإقامة معارض الاستعداد لدخول المدارس.

وخلال الاجتماع ناقش المجلس عددا من الموضوعات ووافق على تبرع أحد المواطنين بقطعة أرض بقرية دمتنو مركز المحلة الكبرى لإقامة معهد أزهري عليها كما وافق المجلس على قبول التبرع بقطع أراضي إحداهما بكفر شماره التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر الجنيدي مركز زفتى لإقامة معهد ابتدائي أزهري والأخرى بقرية ميت الحارون التابعة للوحدة المحلية تفهنا العزب بمركز زفتى لإقامة معهد ديني ابتدائي وإعدادي .

ووافق المجلس أيضا، على قبول تبرع أحد المواطنين بقطعة أرض لإقامة مدرسة رسمية للغات بقرية دمتنو مركز المحلة الكبرى، والموافقة على قبول التبرع بقطعة أرض لإقامة مدرسة تعليم أساسي بقرية شبرا نباص بمركز قطور، وقطعة أرض لإنشاء مدرسة اعدادي بكفر شمارة مركز زفتى كما وافق المجلس على قبول قطعة أرض لتوسعة مدرسة كوم مهنا للتعليم الأساسي بقرية بنوفر مركز كفر الزيات .

وفي السياق ذاته وافق المجلس على تخصيص 3 قطع أراضي مملوكة للدولة لإقامة مكاتب بريد عليها أحدهما  بقرى كفر ابري و كفر نواي وكفر المحروق بمركز زفتى .

كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة لإقامة ملعب متعدد وغرفة خلع ملابس بقرية صالحجر مركز بسيون.

واختتم المحافظ المجلس بالاستماع ومناقشة طلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وذلك بحضور ومشاركة الجهات التنفيذية لاتخاذ القرارات وتنفيذها على الفور.

إجتماع المجلس التنفيذي أعضاء مجلسى النواب والشيوخ التفتيش على المخابز الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الخدمات المقدمة للمواطن السكرتير العام المساعد السكرتير العام المراكز والمدن المدن والأحياء المخابز البلدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصباحية تحولت لـ يوم عزاء| ما سر فاجعة رامي ومنار ليلة الدُخلة ؟

حقيقة إصابة عمرو وردة بمرض خبيث .. مصدر يفجر مفاجأة

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

حقيقة منح مكافأة 1000 جنيه من البريد المصري لحاملي بطاقات الرقم القومي

الزمالك يفقد السيطرة| نجم الأبيض ينقلب على الفريق.. والمصري يخطف صفقة مدوية من ميت عقبة

سأبدأ حياة جديدة.. نجم «إكس فاكتور» يكشف عن نيته لاعتزال الغناء

اعراض المتحور الجديد.. علامات إذا ظهرت عليك اعزل نفسك فورا

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتفقد الطرق والمحاور المرورية الجديدة في طنطا وكفر الزيات

ترشيحاتنا

مباحثات مع وزير العمل القبرصي.. حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع

ثاني سفينة تغادر أوديسا بعد انتهاء صفقة الحبوب

تحذير.. استخدام السجائر الإلكترونية لمدة 30 يومًا يسبب مشاكل خطيرة

حرائق غابات في إسطنبول.. تركيا تحذر من وصول النيران إلى المباني السكنية

دعاء للزوجة المتوفاة .. كلمات الوفاء بين الرجل وزوجته حتى بعد الموت

بيع وشراء العقارات.. منصة جديدة لتداول الوحدات ومقترح حكومي لإنشاء بورصة|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي كساب تفاجئ الجمهور بفقدان مبالغ في وزنها

طريقة عمل كفتة بالغنوج.. جديدة وغير تقليدية

شعرك بيقع .. أهم 5 مشكلات تصيب فروة الرأس والطرق الطبية لعلاجها

نشرة المرأة و الصحة.. أمينة شلباية تعلق على إطلالة أسما شريف منير.. سعر فستان منة شلبي بمهرجان القاهرة للدراما

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ