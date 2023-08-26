أوكرانيا تدين استمرار حظر استيراد الحبوب من الاتحاد الأوروبي

أدانت وزارة الخارجية الأوكرانية أي استمرار للقيود المفروضة على استيراد الحبوب من الاتحاد الأوروبي، واصفة الأمر بأنه "غير مقبول"، بعد أن أشار عدد من الدول الأعضاء إلى استمرار تمديد الحظر.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قالت الخارجية الأوكرانية في بيان: “نحن نعتبر أنه من غير المقبول على الإطلاق مواصلة القيود التجارية على استيراد المنتجات الزراعية لأوكرانيا بعد انتهاء الحظر الذي فرضته المفوضية الأوروبية في 15 سبتمبر”.

وأضافت أن هذا تسبب في سوء فهم كامل ونوايا لإضافة فئات أخرى من المنتجات الأوكرانية إلى قائمة البضائع المحظورة استيرادها .

وأشارت “مثل هذه القيود الأحادية لا تتوافق مع روح ونص اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ومبادئ ومعايير السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.. فقط بروح التضامن يمكننا مواجهة التحديات الناجمة عن العدوان الروسي على أوكرانيا وتعزيزها. السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي”.

ولفتت “هناك معارضة خاصة في بولندا وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا والمجر تجاه واردات الحبوب الأوكرانية بسبب مخاوف من أنها قد تقوض المزارعين المحليين”.

وكانت بولندا و4 دول أخرى طالبت أعضاء في الاتحاد الأوروبي من شرق أوروبا بتمديد قرار المفوضية الأوروبية حظر استيراد الحبوب من أوكرانيا حتى نهاية العام لحماية الإنتاج لمحلي في هذه الدول.

وقال وزير الزراعة البولندي روبرت تيلوس للصحفيين في وارسو الجمعة إن بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا ستضغط على الاتحاد الأوروبي لاستخدام الدعم الذي يقدمه لتمويل نقل صادرات أوكرانيا من الحبوب عبر أراضي تلك الدول. وتنتهي فترة القيود المفروضة حاليا على دخول الحبوب الواردة من أوكرانيا إلى أسواق شرق أوروبا في الشهر المقبل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه من المحتمل أن يزيد هذا الطلب تعقيدات جهود أوكرانيا لإيجاد طرق بديلة عن موانئ البحر الأسود لتصدير منتجاتها من الحبوب إلى الأسواق الخارجية.