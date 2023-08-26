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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بولندا تبدأ التحقيق في الهجوم الإلكتروني على شبكة السكك الحديدية.. ما القصة؟

صدى البلد

ذكرت وكالة الأنباء البولندية الحكومية، اليوم السبت، أن جهاز الأمن الداخلي يحقق في هجوم إلكتروني على شبكة السكك الحديدية في البلاد تسبب في تعطيل حركة القطارات الليلة الماضية.

وصرح نائب منسق الخدمات الخاصة، ستانيسواف زارين، لوكالة الأنباء البولندية، إن جهاز الأمن الداخلي والشرطة يحققان في استخدام غير مصرح به لنظام إدارة حركة القطارات، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وأفادت الوكالة، بأن متسللين استخدموا ترددات السكك الحديدية لإرسال إشارة أدت إلى توقف طارئ للقطارات في شمال غرب بولندا مما تسبب في حالات التأخير.

وقال زارين، إنه جرى التعامل مع الواقعة بجدية بعد المحاولات الروسية الأخيرة لزعزعة استقرار بولندا.

وتابع : "مثل هذه المحاولات تنفذها روسيا الاتحادية بالتعاون مع بيلاروس، ولهذا السبب أيضاً فإننا لا نقلل من شأن أي إشارات تصل إلى جهاز الأمن الداخلي".

في الوقت نفسه تحقق الشركة المشغلة للسكك الحديدية في حادث خروج قطارين عن مسارهما واصطدام قطارين آخرين يوم الخميس. ولم يصب أحد في الواقعتين.

وقال زارين إنه لا يوجد حاليا ما يشير إلى ارتباط حادثي الخميس بالهجوم الإلكتروني.

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