حرامي الجوامع.. القبض على صاحب فيديو مسجد الإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بسرقة صنابير المياه من داخل أحد المساجد بمحافظة الإسكندرية.

بالفحص تبين أن المسجد محل الواقعة "كائن بمنطقة الرأس السوداء بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية".. وبسؤال المسئول عن المسجد (مقيم بدائرة القسم ) قرر أنه بتاريخ 20 الجارى تلاحظ له قيام أحد الأشخاص (مجهول) بسرقة (3) صنابير مياه من داخل دورة مياه المسجد، وأضاف أنه لم يقم بتحرير ثمة محاضر بالواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مُرتكب الواقعة وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه – له معلومات جنائية) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وقيامه ببيع المسروقات لـ (تاجر خردة " حسن النية ") أرشد الأخير عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية., وتولت النيابة العامة التحقيق.