عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمتابعة مستوى الخدمات .. محافظ الشرقية يُفاجئ العاملين بمستشفى الحسينية

صدى البلد

فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية العاملين بمستشفى الحسينية المركزي للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المؤداة للمرضى وللمترددين على المستشفى والتأكد من توافر المستلزمات الطبية ، وتواجد الأطباء وطاقم التمريض بالأقسام الطبية المختلفة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد قسم الاستقبال ووحدة الغسيل الكلوي والتي تضم 51 ماكينة تقدم الخدمة الطبية لعدد 240 مريض ، مؤكداً ضرورة اإتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة بالوحدة حفاظاً على أرواح المرضي.

تفقد المحافظ قسم حضانات الأطفال المبتسرين والذي يضم 18 حضانة و2 حضانة تنفس صناعي وحضانة كبسولة وذلك لمتابعة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للأطفال لحين تماثلهم للشفاء.

كما حرص محافظ الشرقية على زيارة عدد من المرضى بقسم العناية المركزة للإطمئنان على حالة مرضى الباطنة والقلب واستفسر من ذويهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم ، واطلع على سجل حالات المرضى ، متمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام.

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بالشرقية

وشدد  المحافظ على إدارة المستشفى بحسن إستقبال المرضى وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم وكذلك المراجعة المستمرة لتاريخ الصلاحية المدون على الأدوية بصيدلية المستشفى ، وتقديم أفضل الخدمات للمرضى.

أكد أنه سيواصل جولاته الميدانية على جميع المستشفيات المركزية والعامة بنطاق المحافظة، لمتابعة توافر كميات الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر كميات الأكسجين بالشكل الكافي ومراجعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بجميع المستشفيات، لحماية المرضى والأطقم الطبية والمترددين عليها.

الأقسام الطبية أعمال الصيانة الدورية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرقية المستشفيات المركزية المستلزمات الطبية قسم العناية المركزة مستشفى الحسينية المركزي مستشفى الحسينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصباحية تحولت لـ يوم عزاء| ما سر فاجعة رامي ومنار ليلة الدُخلة ؟

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

سأبدأ حياة جديدة.. نجم «إكس فاكتور» يكشف عن نيته لاعتزال الغناء

حقيقة إصابة عمرو وردة بمرض خبيث .. مصدر يفجر مفاجأة

حقيقة منح مكافأة 1000 جنيه من البريد المصري لحاملي بطاقات الرقم القومي

الزمالك يفقد السيطرة| نجم الأبيض ينقلب على الفريق.. والمصري يخطف صفقة مدوية من ميت عقبة

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

اعراض المتحور الجديد.. علامات إذا ظهرت عليك اعزل نفسك فورا

ترشيحاتنا

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. التسجيل عبر هذا الرابط

لجنة مكافحة كورونا تحذر من بروتوكول علاج منتشر على السوشيال ميديا| فيديو

أسرار خطيرة في لغز الفراغ بـ الهرم الأكبر.. تفاصيل جديدة

حكم بيع محصول التمر قبل الحصاد .. آراء الفقهاء في المسألة

ظاهرتان جويتان تضربان هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

بشرى سارة.. 625 جنيها منحة دورية لكل أسرة | اعرف الشروط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتموت الذباب وهتخلي ريحة المنزل حلوة.. طريقة غير متوقعة للقضاء على الحشرات

تحذير.. استخدام السجائر الإلكترونية لمدة 30 يومًا يسبب مشاكل خطيرة

مي كساب تفاجئ الجمهور بفقدان مبالغ في وزنها

طريقة عمل كفتة بالغنوج.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ