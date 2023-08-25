حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وحفاظاً على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة شنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق الوحدة المحلية بكفر العزازي حمله لإزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية عبارة عن غرفة بالطين علي مساحة 30 م٢ وكذلك إزالة لغرفة أخرى بالدبش علي مساحة 20 م٢ بعزبة روض البلبيسي.

كما قامت الوحدة المحلية بالصوة بإزالة غرفة بالطين بطول 30 م بقريه الصوة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق تم فك شده خشبيه بناحيه الصالحية الجديدة التابعة للوحدة المحليه بقصاصين الشرق علي مساحة 120 متر وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي مركز بلبيس تم تنفيذ حملة إزالة لحالة تعدي على مساحة 400م عبارة عن سور بالطوب الأحمر ومونة الأسمنت خارج الحيز العمراني بعزبه الربع التابعة لمدينة بلبيس وتطبيق القانون على المخالفين.