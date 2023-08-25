عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بالشرقية

صدى البلد

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وحفاظاً على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة شنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق الوحدة المحلية بكفر العزازي حمله لإزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية عبارة عن غرفة بالطين علي مساحة 30 م٢ وكذلك إزالة لغرفة أخرى بالدبش علي مساحة 20 م٢ بعزبة روض البلبيسي.

مياه الشرب بالشرقية تنظم زيارة ميدانية للأئمة والخطباء لمحطة مياه العباسة

كما قامت الوحدة المحلية بالصوة بإزالة غرفة بالطين بطول 30 م بقريه الصوة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق تم فك شده خشبيه بناحيه الصالحية الجديدة التابعة للوحدة المحليه بقصاصين الشرق علي مساحة 120 متر وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي مركز بلبيس تم تنفيذ حملة إزالة لحالة تعدي على مساحة 400م عبارة عن سور بالطوب الأحمر ومونة الأسمنت خارج الحيز العمراني بعزبه الربع التابعة لمدينة بلبيس وتطبيق القانون على المخالفين.

أراضي زراعية الإجراءات القانونية الأراضى الزراعية البناء المخالف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الصالحية الجديدة الشرقية المراكز والمدن بالشرقية تعدي على أراضي زراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب.. مصدر يكشف الحقيقة

كل مرة 3 أو 4 دقائق.. اعترافات صادمة لـ ابنة البلوجر أم زياد في التحقيقات

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

قليلة الأصل وبنت الأصول.. ماذا حدث بين أنغام وشيرين فى ليلة الدموع

اللي اختشوا ماتوا| شاب يمنع منقذا من إسعاف شقيقته الغارقة بشاطئ بورسعيد.. تفاصيل مثيرة

فين فلوسه؟ فرج عامر : مفاجأة خطيرة في قضية بيع هذا اللاعب

صدمة بتقرير الطب الشرعي في جريمة عشيق العمرانية.. خاص

يحدث في النادي الأهلي| غضب من حفل التتويج.. مهلة لضم "سوزا".. وتحفظ على "فضل"

ترشيحاتنا

عبدالغفار: «100 يوم صحة» تقدم 23.4 مليون خدمة مجانية خلال شهرين

رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم ينفي استقالته من منصبه

عمل قاسٍ.. تعليق رئيس بيلاروسيا على تورط بوتين في مصرع قائد فاجنر

خطاب عنصري.. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدينان تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي

مفاجأة في أسعار هذه السلع.. بشائر بريكس موجة انخفاضات قادمة

سفير مصر بجنوب أفريقيا: انضمام القاهرة لـ بريكس تتويج لجهود سياسية ودبلوماسية كبيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسما شريف منير وشيرين حلقوا زيرو.. علاقة الحالة النفسية للمرأة بقص الشعر

من غير فواتح شهية.. أطعمة تزيد وزن الأطفال

أكسسوارات بوسي شلبي| وأسما من غير شعر.. نجمات أثرن الجدل في مهرجان الدراما

بعد أنباء انفصالهما.. 19 صورة أثارت الجدل لـ شيرين وحسام حبيب.. شاهد

فيديو

ولا أجدع محترف.. مقطع فيديو لعجوز تعمل كـ حلاق يثير الجدل

داخل على 2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار

القضاء على الدولار.. ما مصير الأخضر بعد انضمام مصر لـ بريكس؟

أبوها إزاي.. مقطع فيديو لعروس ترقص مع والدها يثير جدل رواد السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ