السفارة الروسية بالقاهرة تعلق على تدمير شحنه قمح لمصر بأوكرانيا

علقت السفارة الروسية في القاهرة على منشور وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، التي قال إن “الكرملين دمر 13 ألف طن من الحبوب كانت مخصصة لإطعام الناس في مصر ورومانيا”.

وأضاف بلينكن في منشورة، أن الهجمات الروسية على مخازن الحبوب والسفن والموانئ الأوكرانية تقود إلى مجاعة العالم.

وردا على منشور بلينكن، قالت السفارة الروسية بالقاهرة، إن المحاولة غير الماهرة من الدعاية الأمريكية لاتهام روسيا بالإضرار بمصالح مصر، التي نعتبرها شريكا استراتيجيا، فشلت مرة أخرى.

وأضافت السفارة الروسية في بيان لها، أنه من الواضح منذ فترة طويلة لجميع العقلاء أننا لا نضرب البنية التحتية المدنية على عكس الإرهابيين الأوكرانيين، الذين يوجهون الطائرات بدون طيار التي يتلقونها من الاصحاب الغربيين إلى المنازل الروسية.

وتابعت السفارة: “أما بالنسبة للأمن الغذائي لأصدقائنا المصريين فإننا نبذل كل جهد ممكن لضمانه، ولا نزال مصدرا رئيسيا للعديد من المحاصيل الزراعية لمصر”.

وأشارت السفارة إلى أنه خلال العام الماضي، شحن الموردون الروس 8.1 مليون طن من الحبوب إلى مصر، واخيرا وصلت إلى ميناء دمياط سفينة أخرى قادمة من روسيا تحمل على متنها 26 ألف طن قمح.