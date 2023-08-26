عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة الروسية بالقاهرة تعلق على تدمير شحنه قمح لمصر بأوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

علقت السفارة الروسية في القاهرة على منشور وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، التي قال إن “الكرملين دمر 13 ألف طن من الحبوب كانت مخصصة لإطعام الناس في مصر ورومانيا”.

 

وأضاف بلينكن في منشورة، أن الهجمات الروسية على مخازن الحبوب والسفن والموانئ الأوكرانية تقود  إلى مجاعة العالم.

 

وردا على منشور بلينكن، قالت السفارة الروسية بالقاهرة، إن المحاولة غير الماهرة من الدعاية الأمريكية لاتهام روسيا بالإضرار بمصالح مصر، التي نعتبرها شريكا استراتيجيا، فشلت مرة أخرى. 

وأضافت السفارة الروسية في بيان لها، أنه من الواضح منذ فترة طويلة لجميع العقلاء أننا لا نضرب البنية التحتية المدنية على عكس الإرهابيين الأوكرانيين، الذين يوجهون الطائرات بدون طيار التي يتلقونها من الاصحاب الغربيين إلى المنازل الروسية.

وتابعت السفارة: “أما بالنسبة للأمن الغذائي لأصدقائنا المصريين فإننا نبذل كل جهد ممكن لضمانه، ولا نزال مصدرا رئيسيا للعديد من المحاصيل الزراعية لمصر”.  

وأشارت السفارة  إلى أنه خلال العام الماضي، شحن الموردون الروس 8.1 مليون طن من الحبوب إلى مصر،  واخيرا وصلت إلى ميناء دمياط سفينة أخرى قادمة من روسيا تحمل على متنها 26 ألف طن قمح.

السفارة الروسية وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن الكرملين الحبوب الموانئ الأوكرانية روسيا السفارة الروسية بالقاهرة الطائرات بدون طيار قمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصباحية تحولت لـ يوم عزاء| ما سر فاجعة رامي ومنار ليلة الدُخلة ؟

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

سأبدأ حياة جديدة.. نجم «إكس فاكتور» يكشف عن نيته لاعتزال الغناء

حقيقة إصابة عمرو وردة بمرض خبيث .. مصدر يفجر مفاجأة

حقيقة منح مكافأة 1000 جنيه من البريد المصري لحاملي بطاقات الرقم القومي

الزمالك يفقد السيطرة| نجم الأبيض ينقلب على الفريق.. والمصري يخطف صفقة مدوية من ميت عقبة

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

اعراض المتحور الجديد.. علامات إذا ظهرت عليك اعزل نفسك فورا

موضوعات متعلقة

شكري ولافروف يتبادلان التهاني بمناسبة بمرور 80 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية

مصر وروسيا تحتفلان بذكرى مرور 80 عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسية

ترشيحاتنا

سهير جودة عن إطلالة أسما شريف منير: مش محتاجة تعمل تريند

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. التسجيل عبر هذا الرابط

لجنة مكافحة كورونا تحذر من بروتوكول علاج منتشر على السوشيال ميديا| فيديو

أسرار خطيرة في لغز الفراغ بـ الهرم الأكبر.. تفاصيل جديدة

حكم بيع محصول التمر قبل الحصاد .. آراء الفقهاء في المسألة

ظاهرتان جويتان تضربان هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتموت الذباب وهتخلي ريحة المنزل حلوة.. طريقة غير متوقعة للقضاء على الحشرات

تحذير.. استخدام السجائر الإلكترونية لمدة 30 يومًا يسبب مشاكل خطيرة

مي كساب تفاجئ الجمهور بفقدان مبالغ في وزنها

طريقة عمل كفتة بالغنوج.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ