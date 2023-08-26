التعاون مع شركاء التنمية.. حصاد مجهودات وزيرة البيئة من 19 إلى 26 أغسطس

استعرضت وزارة البيئة الحصاد الأسبوعى لأبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وقطاعات الوزارة المختلقة خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 19 إلى 26 أغسطس الجاري. بالإنفرجراف :

الاثنين الموافق 21 أغسطس:

" المشاركة فى تسليم محافظة جنوب سيناء محطة ومدفنين للمخلفات بمدينتي الطور وشرم الشيخ"

- شاركت وزارة البيئة في تسليم عدد من مشروعات البنية التحتية من محطات ومدافن لمحافظة جنوب سيناء، من خلال اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، ووزيرة البيئة توضح ان التسليم يتضمن عدد من المشروعات التي تساعد على رفع كفاءة نقل والتخلص الآمن من المخلفات بالمحافظة ، وان التسليم النهائى لمدفن شرم الشيخ إلى محافظة جنوب سيناء ضمن منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالمدينة بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 35 مليون جنيه.

" المشاركة في ورشة عمل برنامج رواد وعلماء مصر" تعزيز الشراكة مع القطاع العام"

كما شارك الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ، نيابة عن وزيرة البيئة فى ورشة العمل التى نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول برنامج رواد وعلماء مصر: تعزيز الشراكة مع القطاع العام، ويؤكد على ان الدولة المصرية بذلت جهودًا حثيثة لمواجهة التحديات البيئية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي ، ونأمل أن تكون تلك الجهود حافزًا للتعاون بين مراكز الأبحاث العلمية والتطبيقية للمساهمة في الربط بين مخرجاتها وبين برامج وسياسات الدولة في كافة القطاعات ذات الصلة، مستعرضا جهود مصر بمؤتمر المناخ cop27، وجهود وزارة البيئة فى عدد من المجالات منها الهواء ، والمحميات الطبيعية.

الثلاثاء الموافق 22 أغسطس:

" المشاركة فى الملتقى البيئي العاشر لجامعة الأزهر تحت عنوان " أفريقيا في القلب من أجل المناخ"

حضر الدكتور على أبو سنه، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الملتقى البيئي العاشر لجامعة الأزهر الذى عقد بعنوان" أفريقيا في القلب من أجل المناخ" ، (تحت شعار بيئتنا حياتنا) ، مؤكدا على سعى مصر الدائم لتعزيز التعاون المصري الإفريقي الذى يعد أحد أهم أهداف الدولة المصرية،حيث تدرك القيادة المصرية أن التعاون الاقتصادي والتنموي هو مطلب حتمي للمنطقة ككل، مُشيراً إلى أن وزارة البيئة تحرص على مد أواصر التعاون لتفعيل أجندة أفريقيا 2063 تحت القيادة المصرية في مجال البيئة ولا سيما قضية التغيرات المناخية، حيث يساهم تطوير البنية التحتية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن الإفريقي ، مشيرا الى ان هناك حاجة ملحة لتشجيع البنوك التنموية متعددة الأطراف على المساهمة في زيادة الطموح المناخي بجانب الحكومات وأصحاب المصلحة.

الجمعه الموافق 25 أغسطس:

" استمرار تفعيل التعاون مع شركاء التنمية للنهوض بالبيئة المصرية "

" بحث آليات الاستفادة من البضائع الموفرة للطاقة كمنحة من الحكومة الصينية لمصر "

بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، آليات الاستفادة من البضائع الموفرة للطاقة لمواجهة التغيرات المناخية، الواردة كمنحة من الحكومة الصينية متمثلة فى وزارة البيئة الصينية إلى جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة البيئة، موضحة أن البضائع المقدمة تتمثل فى أعمدة إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية، نظام توليد الطاقة الشمسية المنزلية، لمبات وأنابيب ليد ومكيفات هواء موفرة للطاقة، وتم استلامها في أكتوبر-نوفمبر 2022، بما يساهم فى تعزيز قدراتنا في مكافحة تغير المناخ والوفاء بالتزاماتنا الدولية، مشيراً أن الاحتفالية تتزامن مع قيام مصر بتقديم التقرير المحدث للمساهمات المحددة وطنياً إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، كأحد الالتزامات الدولية في إطار اتفاق باريس والذى يعكس مدى الطموح في الإجراءات التي تعتزم الدولة تنفيذها خلال الفترة من ٢٠١٥ حتى عام ٢٠٣٠ في مجالي التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية والمساهمة في جهود خفض الانبعاثات وتحديد الوسائل اللازمة للتنفيذ.

السبت الموافق 26 أغسطس:

"المشاركة في تكريم الجامعات الفائزة بلقب أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام ٢٠٢٣ "

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، فى تكريم الجامعات الفائزة في الدورة الثانية لمسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة خلال عام ٢٠٢٣، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور رؤساء الجامعات. مؤكدة على ان ملف التعليم والبحث العلمي من أهم الملفات لتحقيق الحفاظ على البيئة والاستدامة، حيث تعمل وزارة البيئة مع مختلف القطاعات سواء المرتبطة باستهلاك الموارد بشكل مباشر مثل الطاقة والنقل والموارد المائية والزراعة، والقطاعات غير المباشرة كالشباب والتعليم والثقافة والتي تتطلب أدوات مختلفة تساعد على ترسيخ مفاهيم البيئة والاستدامة في وجدان المواطن، موضحة أهمية الربط بين ملفي البيئة والتعليم والبحث العلمي لتحقيق متطلبات السوق سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

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