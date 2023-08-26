إيقاف وإزالة أعمال بناء قواعد خرسانية للتعدي على خط التنظيم بنبروه

ـكد الدكتور عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة نبروه أنه قرر إيقاف أعمال بناء عبارة عن شدة قواعد وسميل خرساني بقرية بانوب التابعة للوحدة المحلية بدرين.

وأوضح نائب رئيس مركز ومدينة نبروه أنه أثناء المرور الميداني اليومي تلاحظ قيام أحد الأشخاص بأعمال بناء وبالمعاينة على الطبيعة والمطابقة مع رخصة البناء تبين عدم الالتزام بارتداد صاحب الترخيص المسافة المقررة.

قرر نائب رئيس مركز ومدينة نبروه إيقاف الأعمال وإزالة المخالفات وتكليف الوحدة المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف .

وأكد أيضا أنه لا تهاون مع مخالفات البناء خاصة التعدي على خط التنظيم أو عدم الالتزام بالارتفاعات المقررة حفاظا على مصالح المواطنين وتنفيذا للقرارات المرتبطة بهذا الشأن.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالتصدي لكافة المخالفات وفي مقدمتها البناء المخالف.



ويأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروه بالمتابعة المستمرة لأعمال البناء بقرى المركز والوحدات المحلية التابعة.

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