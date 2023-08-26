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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تسليم نفسه.. صور ترامب تنتشر على الملابس والأكواب وألعاب الأطفال

صدى البلد

انتشرت الصورة التاريخية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي التقطت له بمحكمة في جورجيا مساء الخميس، لتكون على قمصان وأكواب وملصقات وحتى ألعاب الأطفال.

وتم التقاط الصورة لترامب برابطة عنقه الحمراء وشعره اللامع وهو يبدو عبوسا عقب تسليم المرشح الجمهوري للرئاسة لنفسه مواجها أكثر من 12 تهمة جنائية، وهي جزء من قضية جنائية تنبع من محاولاته التلاعب في انتخابات 2020.

وتبنى المؤيدون ومديرو الحملة صورة اعتقاله، حيث يلتفون حول مزاعم ترامب بأن التهم الموجهة إليه لها دوافع سياسية.

وبالنسبة للنقاد، تعتبر الصورة رمزًا على أن القائمة الطويلة من مشاكله القانونية قد وصلت إليه أخيرًا.

وتبيع لجنة جمع التبرعات التابعة لترامب 'أنقذوا أمريكا' عبارة 'لا تستسلم أبدًا!' على القمصان والاكواب بقيمة (34.00 دولارًا) وحاملات المشروبات (15.00 دولارًا لشخصين) وأكواب القهوة (25.00 دولارًا). 

ويقوم ابنه دون جونيور بتسويق تي شيرت مكتوب عليها 'FREE TRUMP' بقيم (29.99 دولارًا) وملصقات (19.99 دولارًا).

وعلى الجانب الآخر من الانقسام السياسي، يبيع مشروع لينكولن، وهو مجموعة بارزة مناهضة لترامب أسسها الجمهوريون، نظارات صغيرة (55.00 دولارًا لستة أشخاص). 

ويحتوي موقع الحرف اليدوية Etsy على العشرات من المنتجات الساخرة، بما في ذلك تي شيرت ساخر لحفلة تايلور سويفت (26.00 دولارًا)، وفقا لـ رويترز

وفي لوس أنجلوس، بدأ أحد متاجر القمصان، غير المنتسب إلى أي حملة، في بيع القمصان المزينة بالصورة بعد ظهر يوم الجمعة. 

ومع ذلك، ما هي الحقوق القانونية، إن وجدت، التي قد تتمتع بها حملة ترامب بشأن إعادة إنتاج الصورة غير الواضحة. 

ووزعت محكمة مقاطعة فولتون الصورة على وسائل الإعلام، بما في ذلك رويترز.

وعادةً ما تكون اللقطات التي تلتقطها المحاكم الفيدرالية الأمريكية ضمن النطاق العام، على الرغم من أن سياسة ولاية جورجيا قد تكون مختلفة.

ولدى العديد من الولايات الأمريكية قوانين 'حق الدعاية' التي تمنع استخدام صورة الشخص في التجارة دون إذنه. 

ويحظر قانون العلامات التجارية الفيدرالي أيضًا الإعلانات الكاذبة والتأييد، ومن المحتمل أيضًا أن يتمكن ترامب من رفع دعوى قضائية بموجب قوانين الولاية الأخرى.

ولكن السلع السياسية الساخرة قد تحظى ببعض الحماية من مطالبات الملكية الفكرية بموجب الدستور الأمريكي، ويقول المحامون إن ما إذا كان ترامب سيقاضي بالفعل هو سؤال استراتيجي أكثر من كونه سؤالا قانونيا.

وقال محامي العلامات التجارية جوش جيربن: 'في جميع الاحتمالات، بالنظر إلى مدى الاستقطاب الذي كان ترامب عليه، وكل ما هو موجود بالفعل في السوق حول صورته، فمن غير المرجح أن تكون هذه أولوية قانونية'.

ويعكس وضع ترامب، وهو يحدق في الكاميرا ووجهه مائل إلى الأسفل، وضعيته المميزة في برنامج تلفزيون الواقع 'The Apprentice' الذي لعب دور البطولة فيه لعدة سنوات.

وقال الرئيس السابق لشبكة فوكس نيوز ديجيتال في مقابلة مساء الخميس إنه لم يقم بالتصوير إلا لأن مسؤولي جورجيا أصروا. 

وقال: 'إنه ليس شعوراً مريحاً، خاصة عندما لا ترتكب أي خطأ'.

وتحدى ريك ويلسون، أحد مؤسسي مشروع لينكولن للجلد على الإنترنت، حملة ترامب لمقاضاته في منشور يوم الجمعة على موقع X.

وقال: 'من المؤكد أن شعب ترامب ينظرون إليه على أنها صورة قوية، كما أن خصومه ينظرون إليها أيضا على أنها صورة قوية'.

 

المرشح الجمهوري دونالد ترامب جورجيا

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