ليفربول يعلنها صريحة: لن نفرط في الأسطورة محمد صلاح

‏قال عثمان إبراهيم الناقد الرياضي أن محمد صلاح، أصبح حديث الساعة في أوروبا بسبب فكرة انتقاله إلى الدوري السعودي حتى أن الامر وصل إلى المدير الفني لفريق ليفربول "يورجن كلوب" وتحدث في المؤتمر الصحفي وقال ان محمد صلاح ليس للبيع، لكي يعلنها ليفربول صريحة أن محمد صلاح ليس للبيع ولن يفرطوا فيه.

‏وتابع خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، الناس أصبحت تركز مع محمد صلاح بشكل كبير في أي تفاعل أو صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويربطوا بين أي شيء ينشره وبين انتقاله إلى الدوري السعودي.

انتقال محمد صلاح للدوري السعودي

وأضاف أنه متبقي أسبوع على انتهاء فترة الانتقالات، وفي هذا الأسبوع سيكون هناك شائعات كثيرة عن انتقاله لكن حتى الآن محمد صلاح باقي في ليفربول.