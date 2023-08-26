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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

أصبح اللاعب العالمي محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، قريبًا من أي وقت مضي من الانتقال إلى صفوف اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

محمد صلاح 

هل وقع محمد صلاح لنادي اتحاد جدة؟

كشف الإعلامي السعودي هتان النجار، الصحفي المتخصص في أخبار نادي اتحاد جدة، أن الفريق السعودي أصبح على أعتاب ضم النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال هتان النجار في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "برا 18"، المذاع على شاشة قناة "SSC": "آخر معلوماتي أن محمد صلاح سوف يصبح لاعبًا اتحاديًا".

وأكمل: "محمد صلاح سوف يخضع للفحص الطبي خلال 48 ساعة، وبعدها ينتقل لصفوف فريق اتحاد جدة".

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ليفربول يستدعي بديل صلاح

وفي نفس السياق، أكدت صحيفة "لاجازينا ديللو سبورت" الإيطالية، أن ليفربول بدأ فعليًا في الدخول في مفاوضات جادة مع يوفنتوس للحصول على خدمات فيدريكو كييزا نجم يوفنتوس الإيطالي، ليكون بديل محمد صلاح الذي سينتقل إلى صفوف اتحاد جدة السعودي.

تفاصيل عقد صلاح بالدوري السعودي

مُغردون يزعمون تعاقد صلاح مع اتحاد جدة ونشر أكثر من مُغرّد عبر موقع «إكس» تويتر سابقاً تغريدة تضمّنت الآتي: محمد صلاح يتعاقد مع اتحاد جدة السعودي لمدة 3 مواسم مقابل 135 مليون يورو وبراتب سنوي يصل إلى 4 مليارات جنيه قادمًا من ليفربول.

محمد صلاح 

لم يتم الإعلان رسميًا عن نتيجة التفاوض مع مو صلاح

الأمر غير صحيح نهائيًا حيث لم يتم الإعلان بشكل رسمي حتى الآن سواء كان من ليفربول أو من الاتحاد بجانب لم ينشر أي مصدر إعلامي سواء كان سعودياً أو عالمياً أوروبياً أو إنجليزياً هذا الخبر، وكل ما تم نشره هي سير المفاوضات فقط بين مجلس اتحاد جدة وإدارة ليفربول وأن هناك مرونة من جانب محمد صلاح وإدارة الريدز إلا أن يورجن كلوب يقف عائقا أمام الأمر ويرفض رحيله عن الفريق في هذا التوقيت.

وستشهد الساعات المقبلة تطورات بشأن ملف محمد صلاح واتحاد جدة سواء كان بالرفض النهائي أو تطور جديد يخص انتقال اللاعب للدوري السعودي.

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