بعد تصريحات كلوب.. بركات يوجه نصيحة خاصة لـ محمد صلاح

وجه محمد بركات، نصيحة خاصة لـ محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في ظل ارتباطه بالانتقال إلى صفوف اتحاد جدة السعودي.

وقال بركات، في تصريحاته عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة “المحور”: "يورجن كلوب قفل قصة انتقال صلاح للدوري السعودي بتصريحاته النهاردة، لكن ممكن إيه يحصل؟ الله أعلم".

وأضاف: "وارد انتقال صلاح لاتحاد جدة، وبقاء صلاح في ليفربول وارد برضو بنسبة كبيرة".

واختتم حدثه: "من وجهة نظري، أتمنى استمرار محمد صلاح في ليفربول بالوقت الحالي، ويكسر الأرقام القياسية، وفي مرحلة لاحقة يذهب للدوري السعودي ويكسر الدنيا، ولكن في الوقت الحالي أفضل استمراره في ليفربول".