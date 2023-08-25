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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تحت تأثير البنج.. شاب من سلطنة عمان يفاجئ الجميع بحديثه عن أمه| ماذا قال؟

صدى البلد

خطف أحد الشباب القلوب بحديثه بينما كان تحت تأثير البنج بأحد المستشفيات، حيث أسر القلوب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد ما تم نشر مقطع فيديو له، بينما كان يتحدث عن والدته، فما قصته؟. 

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أمي جنة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد الشباب في سلطنة عمان، ظهر خلاله وهو يغني بصوت عذب لأمه، والعجيب أن هذا الشاب كان تحت تأثير المخدر، حيث ظهر في الفيديو وهو يُقبل يد والدته ويغنى لها:  « أمي جنه، أمي علمتني الأصول، أمي دكتورة ودواء، أمي أعز من الهواء، أمي ما تعرف حقد، أمي أحلى من الورد، أمي ما تعرف حقد».

وبينما كان الشاب مندمجا في غناءه لأمه؛ اقشعر جسدها، وانهمرت الدموع من عينيها؛ متأثرة بما يقوله ابنها دون أن يشعر، وهو الأمر الذي يدل على صدق حبه الشديد لها.

https://youtube.com/shorts/mJvfJ2Slg5M?si=KCQ9rU5PNn_HqZGP

رد فعل السوشيال ميديا 

بمجرد أن تم نشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حصل العديد من التعليقات والمشاركات، وسط حالة من الإعجاب بمضمونه، وانهالت التعليقات عليه، والتي جاء بعضها كما يلي: 

  • مشهد مؤثر جدًا الله يشفيك ويحفظك لأمك ويحفظها لك، اللهم آمين.
  • يا قلبي يا ولدي الله يعافيك ويشفيك ويحفظ لك الوالدة.
  • الله يخليكم لبعض يا رب والحمد لله على سلامته.
  • الله يشفيك يا ابن الأصول.
  • الجنة تحت أقدام الأمهات.
أمي جنة مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا سلطنة عمان

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