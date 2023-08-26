تقارير: محمد صلاح قد يتخذ خطوة صادمة لإجبار ليفربول على رحيله

فجر تقرير صحفي، مفاجأة مدوية بشأن إمكانية انضمام النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، خلال الصيف الحالي.



وكان يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، صرح أمس الجمعة أن محمد صلاح ليس للبيع، واللاعب ملتزم بتعاقد مع ليفربول.



وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، متواجد منذ أيام في العاصمة البريطانية لندن، وذلك لبذل جهود في إقناع النجم المصري محمد صلاح لجلبه وسط صعوبات كبرى تواجه الصعبة.



وأضافت أنه كان من المتوقع أن يقوم اتحاد جدة بخطوة ضم محمد صلاح في صيف عام 2024، ومع ذلك تسارعت الخطط لتدعيم الفريق قبل استضافة السعودية لكأس العالم للأندية 2023 في ديسمبر المقبل بمدينة جدة، حيث سيشارك الاتحاد بوصفه بطلاً للدوري السعودي.



ولفتت إلى أن اتحاد جدة يرغب في الحصول على الضوء الأخضر من محمد صلاح قبل التوجه للتفاوض مع ليفربول، ومتوقع أن تكون الصفقة بأكثر من 150 مليون جنيه إسترليني ويصبح أغلى لاعب تم بيعه من ناد إنجليزي إن تم التوصل إلى اتفاق.



وأشارت إلى أن محمد صلاح قد يتقدم بطلب إلى إدارة ليفربول خلال الأيام المقبلة للموافقة على رحيله وذلك لإجبار الريدز على قبول البيع والتفاوض مع نادي الاتحاد السعودي.

وأضحت أن طلب الرحيل في إنجلترا ليس إلزاميا على الأندية، ولكنه سيشكل ضغطا كبيرا على النادي إذا سُرّب إلى الإعلام.