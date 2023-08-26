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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإنجليزي.. آرسنال يستهدف مواصلة الانطلاقة المثالية أمام فولهام

فريق آرسنال
فريق آرسنال

يستضيف فريق آرسنال نظيره فولهام، اليوم السبت، في تمام الخامسة عصرا على ملعب الإمارات، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي.


ويسعى فريق أرسنال مواصلة انطلاقته المثالية في الدوري الإنجليزي بتحقيق الفوز الثالث على التوالي، والتربع على عرش جدول الترتيب مؤقتا.


واستهل آرسنال مشواره في الدوري الإنجليزي بالفوز على نوتينجهام بهدفين مقابل هدف، وتغلب على كريستال بالاس بهدف نظيف في الجولة الثانية.


ويأمل النجم المصري محمد النني في العودة للمشاركة رفقة الجانرز بعد غيابه لفترة طويلة منذ يناير الماضي بسبب عملية جراحية في الركبة.


في المقابل، يطمح فولهام في مصالحة جماهيره بتحقيق نتيجة إيجابية أمام آرسنال، بعد السقوط أمام برينتفورد بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الماضي.


ويحتل آرسنال المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن برايتون متصدر الترتيب ومانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يأتي فولهام في المركز الـ14 برصيد 3 نقاط.

أرسنال فولهام الدوري الإنجليزي محمد النني مانشستر سيتي

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