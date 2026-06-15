مصرع شخص صدمه قطار بشبين القناطر

لقي شخص مصرعه، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص بمحطة قطار نوى التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ. وبالفحص تبين مصرع "محمد ع. ا" (37 عامًا)، مقيم بقرية نوى، بعدما صدمه القطار أثناء عبوره السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر المركزي، والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت إجراءاتها للوقوف على ملابسات الواقعة.