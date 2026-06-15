وفاة طفلة داخل مدرسة خاصة بشبرا الخيمة والتعليم تحقق في الواقعة

لقيت طفلة عمرها 4 سنوات مصرعها اثر سقوطها داخل احدى المدارس الخاصة فى شبرا الخيمة ، وتم نقل الطفلة للمستشفى وتبين وفاتها، و ضبط عدد من القائمين علي المدرسة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



القصة الكاملة

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بوفاة طفلة عمرها 4 سنوات داخل مدرسة خاصة بشبرا الخيمة.

انتقلت علي الفور قوة أمنية للمدرسة، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط طفلة تبلغ من العمر حوالي 4 سنوات داخل مدرسة خاصة بشبرا الخيمة.

وكشف عدد من العاملين بالمدرسة، أن المدرسة كانت تقيم يوم تعاريف للأطفال الذين سيتقدمون للالتحاق بالمدرسة خلال العام الدراسي الجديد، على حد قولهم، في ظل غياب أولياء الأمور عن الحضور لهذا اللقاء.

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أنه جرى تشكيل لجنة من المديرية ضمت إدارات التعليم الخاص، والحوكمة، والشؤون القانونية، للتوجه للمدرسة غدا، للوقوف علي التفاصيل الكاملة والحقيقة حول الواقعة، وسبب تواجد الأطفال داخل المدرسة، وسبب عدم إخطار المدرسة للمديرية بتنظيم هذا اللقاء.