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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنشيلوتي يطمئن جماهير ريال مدريد بشأن إصابة فينيسيوس

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي

طمأن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، جماهير ناديه بشأن الإصابة العضلية التي تعرض لها فينيسيوس جونيور، أمام سيلتا فيجو، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني.
وقال أنشيلوتي في تصريحات أبرزها موقع ناديه الرسمي:" أراد فينيسيوس مواصلة اللعب ولا أعتقد أن الأمر خطير للغاية، لقد حاول وعانى من الألم، لذلك قررنا تبديله".
وأضاف:" أعتقد أنه لن يلعب ضد خيتافي وستساعده فترة الاستراحة على التعافي".
وفاز ريال مدريد على سيلتا فيجو بهدف دون رد سجله النجم الإنجليزي جود بيلينجام في الدقيقة 81 من زمن المباراة.
ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني " لا ليجا" برصيد 9 نقاط.

أنشيلوتي ريال مدري فينيسيوس سيلتا فيجو الدوري الإسباني

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