عضوة بمجلس النواب الأمريكي تطالب بعزل بايدن .. لهذا السبب

دعت عضو مجلس النواب الأمريكي، مارجوري تايلور جرين، إلى سرعة بدء تحقيق من جانب الكونجرس لعزل الرئيس جو بايدن، بعد تصريحات المدعي العام الأوكراني السابق فيكتور شوكين، بشأن الفساد.

وذكرت جرين تعليقا على تصريحات شوكين: "يجب أن نوافق على التحقيق في قضية المساءلة بمجرد اجتماع الكونغرس في سبتمبر، كما يجب أن يوافق مجلس النواب على فتح تحقيق قد يؤدي نتيجة لذلك إلى بدء إجراءات المساءلة".

واتهم المدعي العام الأوكراني السابق فيكتور شوكين، يوم الجمعة، الرئيس بايدن بالتورط في الفساد في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، قائلا إنه "فقد منصبه لأن إقالته كانت مدفوعة الأجر وحدثت تحت ضغط من واشنطن".

وأدلى المدعي العام السابق بتصريح مفاده أن الرئيس الأمريكي الحالي "دفع مليار دولار مقابل إقالته"، قائلاً: "لا أريد أن أتعامل مع وقائع غير مثبتة، لكنني شخصيا على قناعة بأنه تم دفع رشوة لهم".

ويعد المدعي العام الأوكراني السابق، شخصية محورية في الجدل الدائر حول استخدام بايدن المزعوم للنفوذ السياسي كنائب لرئيس الولايات المتحدة أوباما لصالح أعمال نجله هانتر بايدن.

وتمت إقالة شوكين في عام 2016، كما يعتقد البعض، أن الإقالة حدثت بعد ضغوط شديدة من جو بايدن.