أول رد من روسيا على تصريحات بايدن بشأن مصرع قائد فاجنر

علقت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، على تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حول تحطم طائرة يفجيني بريجوجن، واعتبرتها "غير مقبولة".

ووفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، إن "تعليقات الرئيس الأمريكي على التقارير التي تفيد بأن زعيم المرتزقة الروسي يفجيني بريجوجين توفي في حادث تحطم طائرة غير مقبولة".

وقال بايدن، يوم الأربعاء، إنه لا يعرف ما جرى مع بريجوجين قائد فاجنر لكنه لم يفاجئ من التقارير المعروضة عليه.

وقال بايدن بايدن أنه ليس متفاجئا من احتمال مصرع بريجوجين في روسيا.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقف خلف معظم ما يحدث في روسيا، و أنه لا شيء يحدث في روسيا دون علم بوتين.

من جانبه ، قال البيت الأبيض إن موت بريجوجين قائد فاجنر لن يفاجئ أحدًا.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس بايدن على علم بحادث تحطم الطائرة شمال موسكو.