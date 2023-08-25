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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريح مفاجئ من بايدن بشأن تحطم طائرة قائد فاجنر

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة تصريحا مفاجئا بشأن تحطم طائرة قائد مجموعة فاجنر الروسية الشبه عسكرية أمس الأول الأربعاء.

وقال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة، تحاول تحديد الطريقة التي أُسقطت بها طائرة قائد "فاجنر" يفيجيني بريجوجين، بحسب ما أوردته فضائية "الشرق" في نبأ عاجل.

وأعلنت لجنة التحقيق في حادثة تحطم الطائرة التي كان يستقلها يفيجيني بريجوجين قائد مجموعة فاجنر الروسية شبه العسكرية، اليوم الجمعة، أنها حصلت على الصندوقين الأسودين للطائرة، وما زال الفحص التفصيلي للمكان مستمرا.

وأثيرت حالة كبيرة من الجدل حول المتورط في مصرع يفيجيني بريجوجين، زعيم فاجنر، وجاء مصرع بريجوجين بعد 60 يوما من تمرده ضد الجيش الروسي والرئيس فلاديمير بوتين، حيث أعلن قائد فاجنر في 24 يونيو الماضي زحفه إلى العاصمة موسكو، ما تسبب في ارتباك شديد لدى القيادة الروسية التي رفعت حالة الاستنفار وارتفعت حدة التوتر حتى تمكن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو من نزع فتيل الأزمة بالتوسط بين بوتين وبريجوجين.

وفي أول تعليق له على الحادث، قدم بوتين التعازي لأهالي الضحايا وتحدث خصيصا عن يفيجيني بريجوجين قائلا "إنه يعرف بريجوجين منذ بداية التسعينيات، وكان رجلا موهوبا لكنه ارتكب أخطاء" مضيفا أن "مساهمة مقاتلي فاجنر في الحرب ضد ما وصفها بالنازية الجديدة لن تُنسى".

بايدن تحطم طائرة قائد فاجنر الرئيس الأمريكي مجموعة فاجنر الولايات المتحدة يفيجيني بريجوجين

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