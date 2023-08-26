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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ليفربول حسمها .. هل ينتقل محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي؟

محمد صلاح وكلوب
محمد صلاح وكلوب

شهدت صفقة انتقال محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي إلى اتحاد جدة السعودي، تطورا جديدا خلال الساعات القليلة الماضية.. فماذا حدث؟

يذكر أن محمد صلاح، كان قد وافق مؤخرا، على الانتقال لصفوف اتحاد جدة السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لقناة الكاس القطرية، فإن محمد صلاح لا يمانع الانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابة الاتحاد، حيث منح ليفربول الضوء الأخضر للاعب للتفاوض مع العرض الاتحادي.

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عرض اتحاد جدة لضم صلاح

بحسب التقارير السعودية، فإن اتحاد جدة رصد 300 مليون يورو من أجل حسم الصفقة لصالحه خلال الأيام القادمة للانضمام إلى زملائه الجدد مثل كريم بنزيما، نجولو كانتي ويكون رفقة فابينيو مرة أخرى بعد رحيل الأخير عن ليفربول قبل أسابيع.

وتتضمن صفقة الـ 300 مليون يورو، 100 مليون لصالح ليفربول و200 مليون يورو لصالح محمد صلاح في عقد لمدة 3 سنوات حتى يونيو 2026.

ووفقا للتقارير، فإن محمد صلاح حال انتقاله الى اتحاد جدة فإن قيمة انتقال الصفقة ستصل إلى 130 مليون دولار على أن يحصل على 120 مليون دولار راتب سنوى، بما يعنى حصوله على 8 مليون ونصف المليون دولار شهريا و208 ألف دولار أسبوعيا.

ما موقف ليفربول من الصفقة؟

أكد مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، الألماني يورجن كلوب، أمس الجمعة، أن لاعبه المصري، محمد صلاح، ليس للبيع وذلك بعد أنباء عن رغبة نادي اتحاد جدة بالتوقيع معه.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة "الرديز" أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز حول رغبة الاتحاد السعودي بالتعاقد مع صلاح: "لا يوجد شيء لنتحدث عنه لا نمتلك عرضا ومحمد صلاح لاعب في ليفربول وكان وسيبقى كذلك".

وأردف المدرب الألماني قائلا: "لا يوجد أي شيء، وإذا تم تقديم أي عرض سيكون الجواب: لا.. أحد الأمور التي أتبعها في حياتي أنني لا أُفكر بالمشكلة إلا إذا حدثت ولا يوجد أي شيء حتى الآن".

ويواجه ليفربول نظيره نيوكاسل يونايتد، غدا الأحد، على ملعب الأخير في تمام السادسة والنصف مساء، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الانجليزي الممتاز.

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