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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد محمد صلاح.. اتحاد جدة يتلقى صدمة جديدة من الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

وجه الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، صدمة جديدة لنادي اتحاد جدة السعودي بشأن إمكانية التعاقد مع مدافعه البرازيلي جابرييل ماجاليس.


وقال أرتيتا في تصريحات أبرزتها صحيفة الشرق الأوسط السعودية:" جابرييل ليس للبيع، غيابه عن التشكيلة الأساسية يتعلق بالمباريات التي كنا نتوقعها، وكيف أردت الدفاع والهجوم".


وتابع:" أنا واثق من أنه سيلعب كثيرا من المباريات في الفترة القادمة".


يذكر أن يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول صرح اليوم الجمعة بأنه لن يسمح برحيل نجمه المصري محمد صلاح إلى اتحاد جدة.
وقال كلوب:" ليس لدينا عرض لانضمام محمد صلاح إلى اتحادة جدة، صلاح لاعب في ليفربول وكل الأشياء التي نقوم بها ضرورية".


وأضاف:" إذا كان هناك شيء، فالإجابة ستكون لا، مو لليس للبيع".
واختتم:" محمد صلاح ملتزم بنسبة 100% مع ليفربول، لا يوجد ما يمكن الحديث عنه، إنه لاعبنا، لذا لا يوجد ما يمكن قوله حقًا".


كانت شبكة بي إن سبورتس أكدت خلال الساعات الماضية أن محمد صلاح وافق على الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي خلال الصيف الحالي. 


وبحسب شبكة فوت ميركاتو الفرنسية، فإن اتحاد جدة مصمم على التعاقد مع محمد صلاح، رغم نفى وكيله رامي عباس شائعات رحيله عن ليفربول.


وأضافت أن اتحاد جدة رصد 300 مليون يورو لضم محمد صلاح، منها 100 مليون يورو لنادي ليفربول للموافقة على رحيل نجمه المصري، بينما يحصل صلاح على 200 مليون يورو خلال 3 مواسم.

أرتيتا اتحاد جدة أرسنال محمد صلاح كلوب ليفربول

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