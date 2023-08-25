3 لاعبين مرشحين لخلافة محمد صلاح في ليفربول

كشفت تقارير صحفية، عن تحديد نادي ليفربول الإنجليزي، 3 بدائل لخلافة الدولي المصري محمد صلاح، في الميركاتو الصيفي بالنادي الإنجليزي.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن نادي اتحاد جدة السعودي يرغب في التعاقد مع محمد صلاح خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لموقع "football-italia" فأن ليفربول قد حدد 3 بدلاء محتملين إذا رحل محمد صلاح فى الميركاتو الصيفى الجارى، بعد العرض المغرى من الاتحاد السعودى، على رأسهم فيديريكو كييزا مهاجم يوفنتوس الإيطالى.

وأضاف: “يوفنتوس منفتح على بيع كييزا، البالغ من العمر 25 عامًا، وحدد سعره مقابل 60 مليون يورو”.

واختتم: “بجانب كييزا، وضع ليفربول فى قائمة البدلاء المحتملين لمحمد صلاح، الثنائي ليروي ساني لاعب بايرن ميونخ، وكريم أديمي لاعب بوروسيا دورتموند”.