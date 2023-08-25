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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار نهائي.. كلوب يعلن موقفه من رحيل محمد صلاح إلى اتحاد جدة

كلوب ومحمد صلاح
كلوب ومحمد صلاح

كشف يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، موقفه من رحيل النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق إلى نادي اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة:" ليس لدينا عرض لانضمام محمد صلاح إلى اتحادة جدة، صلاح لاعب في ليفربول وكل الأشياء التي نقوم بها ضرورية".
وأضاف:" إذا كان هناك شيء، فالإجابة ستكون لا، مو لليس للبيع".
واختتم:" محمد صلاح ملتزم بنسبة 100% مع ليفربول، لا يوجد ما يمكن الحديث عنه، إنه لاعبنا، لذا لا يوجد ما يمكن قوله حقًا".
كانت شبكة بي إن سبورتس أكدت خلال الساعات الماضية أن محمد صلاح وافق على الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي خلال الصيف الحالي. 
وبحسب شبكة فوت ميركاتو الفرنسية، فإن اتحاد جدة مصمم على التعاقد مع محمد صلاح، رغم نفى وكيله رامي عباس شائعات رحيله عن ليفربول.
وأضافت أن اتحاد جدة رصد 300 مليون يورو لضم محمد صلاح، منها 100 مليون يورو لنادي ليفربول للموافقة على رحيل نجمه المصري، بينما يحصل صلاح على 200 مليون يورو خلال 3 مواسم.

كلوب محمد صلاح اتحاد جدة ليفربول صلاح

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