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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صور من حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني بمهرجان القلعة.. شاهد

اوركسترا القاهرة
اوركسترا القاهرة السيمفوني

أحيت أوركسترا القاهرة السيمفوني، الوصلة الأولى من فعاليات اليوم الثاني لمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء.

وقدم الأوركسترا، عددا من المقطوعات الموسيقية المختلفة والمتنوعة والتى تفاعل معها الحضور بشكل كبير.
 

 

افتتاح مهرجان القلعة

وافتتح الفنان مدحت صالح حفله في مهرجان القلعة بأغنية برمي السلام وسط تفاغل كبير من الحاضرين .

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا المصرية فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والمهداه الى كل من الدكتور مصطفى ناجى رئيس دار الاوبرا الاسبق والمقامة بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة.
 

 

 

وزيرة الثقافة ورئيس الاوبرا خلال الحفل، كرموا 11 شخصية اثرت الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى الى جانب اسماء ساهمت فى نجاح الدورات السابقة وهم الدكتور مصطفى ناجى رئيس دار الاوبرا الاسبق ، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقى حجاب ، اسم الفنان الراحل احمد منيب ، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ، الشاعر مجدى نجيب ، السوبرانو تحية شمس الدين المدير الفنى لفرقة اوبرا القاهرة ، المايسترو ناير ناجى ، المطربة ريهام عبد الحكيم ، المهندس ياسر شعلان مدير عام الاضاءة بالاوبرا ، ابتسام حلمى مدير عام المكتب الفنى والتصميمات بالاوبرا ، محمد السيد عبد اامقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا.

وتقدم المطربة السورية فايا يونان عدد من اعمالها الخاصة منها غن ، مثل اليوم ، يا ليته يعلم ، يا قاتلي ، فى الطريق إليك ، أحب يديك الى جانب نخبة من اعمال زمن الفن الجميل ، ثم يقدم النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو احمد عامر نخبة من غنائياته الشهيرة التى حققت قاعدة جماهيرية كبيرة منها جايلكم يا اللى وحشتونى ، بحلم على قدى ، ماشى فى ضلها ، المليونيرات ، النور مكانه فى القلوب ، زى ما هى حبها ، وعدى ، حبيبى يا عاشق ، يتقال ، ابن مصر اضافة الى مختارات من اعمال الطرب.

 

 

 

اوركسترا القاهرة السيمفوني
اوركسترا القاهرة السيمفوني
اوركسترا القاهرة السيمفوني
اوركسترا القاهرة السيمفوني
اوركسترا القاهرة السيمفوني
اوركسترا القاهرة السيمفوني
اوركسترا القاهرة السيمفوني
اوركسترا القاهرة السيمفوني
اوركسترا القاهرة السيمفوني
اوركسترا القاهرة السيمفوني
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