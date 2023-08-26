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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين: لو لم تتدخل الدولة لارتفعت أسعار السلع بشكل كبير

وزير التموين
وزير التموين

أكد إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، أن الدولة المصرية تدخلت في أزمة الأعلاف والذرة وأتاحت الأعلاف عبر البورصة السلعية، وحدث ضبط في أسعار الأعلاف، وذلك انعكس على أسعار الدواجن وبيض المائدة.

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وقال إبراهيم عشماوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تدخلت الدولة بأدوات اقتصادية لزيادة حجم المعروض من السلع من اجل ضبط الأسعار في الأسواق".

وأضاف إبراهيم عشماوي:" لو لم تتدخل الدولة لارتفعت أسعار السلع بشكل كبير".

وتابع إبراهيم عشماوي :" البورصة المصرية للسلع تمثل طفرة كبيرة في السوق المصري بما يسهم في توفير السلع وبأسعار مناسبة".

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