اقتصاد متنوع وسوق للاستثمار.. مساعد وزير التموين يعدد أسباب انضمام مصر لبريكس

علق إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، على انضمام مصر إلى مجموعة بريكس اعتبارا من يناير 2024.

وقال إبراهيم عشماوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن مجموعة بريكس تمثل قطب تنافسي كبير لمجموعة السبع والعشرين وسيكون هناك تكامل اقتصادي"، مضيفا:" تواجد مصر في بريكس به الكثير من الإيجابيات وسيكون فرصة للتجارة البينية مع دول بريكس وضخ استثمارات جديدة في مصر ، وستكون مصر الممر الاقتصادي لسلع دول البريكس".

وأضاف إبراهيم عشماوي:" 12% من حجم التجارة العالمية تمر من خلال قناة السويس ومصر تتواجد في أكبر موقع لتداول وعبور السلع على مستوى العالم ".

وتابع إبراهيم عشماوي :" مصر سوق كبير ومعدلات نمو الاقتصاد في مصر إيجابية وعوائد الاستثمارات في مصر تعتبر من أفضل العوائد عالميا ".

وأكمل إبراهيم عشماوي:" القوة الشرائية للمجتمع المصري كبيرة والاقتصاد المصري متنوع وتربطنا علاقات مشتركة بين الهند والصين وروسيا.

ولفت إبراهيم عشماوي:" مصر عملت على إحداث حالة تقارب مع كافة الدول الأفريقية ، ومصر هي البوابة الحقيقية لأفريقيا".