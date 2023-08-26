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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ردا على «الإخوان الإرهابية».. نشأت الديهي يفجر مفاجأة بشأن انضمام مصر لـ«بريكس»

البريكس
البريكس

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر عُرض عليها الانضمام لتجمع "بريكس" عام 1999، ولكن لم تهتم القيادة السياسية بهذا الأمر، وفقًا لتصريحات وزير المالية الأسبق سمير رضوان، فقام التجمع بضم جنوب إفريقيا، بدلاً من مصر.


وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت،  أن تجمع "بريكس" مر على إنشائه أكثر من 20 عامًا، وهو تجمع اقتصادي وتجاري لتنسيق المواقف بين دول التجمع الذي يضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.


 وأضاف أن الإخوان في عام 2013 كانوا يسيطرون على الدولة، فقام الرئيس المعزول محمد مرسي بزيارة إلى الصين والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل، بهدف الانضمام لـ "بريكس"، ولكن الجماعة لم تنجح في هذا الأمر، ورغم ذلك تنتقد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية انضمام مصر لـ "بريكس" في هذا التوقيت. 


ولفت إلى أن حزب الحرية والعدالة في 2013 عندما كان يحكم مصر؛ نشر بوست عن سعي الحزب للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وقام بعرض  مجموعة من البوستات لحزب الحرية والعدالة التي توثق هذا الأمر.


وأوضح  أن التجمع وافق على انضمام مصر وإيران والسعودية والإمارات والأرجنتين وإثيوبيا يوم الخميس الماضي ، وبذلك أصبح التجمع يضم 11 دولة، وحجم اقتصاد التجمع الآن يقدر بـ29 تريليون دولار، وعدد سكان التجمع 46% من عدد سكان العالم، مشيرًا إلى أن عدد الدول التي تقدمت بطلبات لهذا التجمع أكثر من 26 دولة ،ولكن التجمع اختار 6 دول فقط ، من بينها مصر.

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