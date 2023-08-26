جمال شقرة: الإخوان كانوا يضربون شباب الأحزاب على المقاهي

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، إن كل مذكرات رجال الأحزاب والقوى السياسية الأخرى، تؤكد أن أفراد جماعة الإخوان الإرهابية، عاملو الأحزاب بعنف شديد.

وأضاف شقرة، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "حققت مذكرات شخصية لعبد الوهاب حسني محامي الوفد، واكتشفت بها حقائق مفزعة".

وتابع: "وجدت أسرارًا كثيرة جدًا منشورة، وكيف كانت الجماعة كانت تنزل تضرب كل من على المقاهي، سواء وفدي، أو مصر الفتاة، كانوا بيضربوا أي حد".

واستكمل: "الإخوان مسكوا عبد الوهاب حسني، وزميله، وخلاص الإخوان هيضربوهم، فواحد قال لهم، لأ، دول شكلهم مش بتوع سياسة".

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.