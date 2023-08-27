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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تفتيش على المنشآت السياحية في الغردقة للتأكد من جودة الخدمات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وجه اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، الوحدة المحلية للمدينة بتنفيذ حملة تفتيش على عدد من المنشآت السياحية بهدف التأكد من جودة الخدمات المقدمة والامتثال للمعايير البيئية والأمنية.

تم تنفيذ هذه الحملة بتكليف مباشر من رئيس المدينة، اللواء ياسر محمد حماية، بهدف ضمان تشغيل المنشآت السياحية على أعلى مستوى يليق بمكانة الغردقة كوجهة سياحية عالمية، وتمثل هذه الحملة خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في قطاع السياحة بالمنطقة.

أظهرت نتائج الحملة وجود تراخيص وسجلات بيئية سارية المفعول للفنادق المفتش عليها، إلى جانب تقديم التراخيص اللازمة للمديرين والمشرفين على تلك المنشآت. ورغم ذلك، لوحظ وجود بعض الملاحظات الصحية والأمنية البسيطة، وتم إصدار تنبيهات لتصحيحها على الفور وإشعار الجهات المختصة للتدخل حين الاقتضاء. تم حل معظم هذه المشكلات أثناء تواجد اللجنة.

تم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع ممثلين من وزارة السياحة، ووزارة الصحة، والأمن الصناعي، ومكتب العمل، والإيرادات بالمدينة. تحت إشراف مدير عام إدارة اللجان والمجالس بالمدينة. تأتي هذه الجهود في إطار التزام الغردقة بضمان جودة الخدمات والتشغيل الآمن للمنشآت السياحية والمحافظة على سمعتها كوجهة سياحية عالمية.

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