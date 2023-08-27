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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

الأهلي يطلب “إعفاء وطني"| رحيل لاعب جديد عن القلعة الحمراء.. تفاصيل الصفقة

الأهلي
الأهلي

 قدّم نادي الأهلي خطابًا رسميًا للاتحاد المصري لكرة القدم، طالب فيه بإعفاء اللاعبين الدوليين من المشاركة في معسكر المنتخب المصري المقرر في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل.

 

 

أهم المباريات

 

يأتي ذلك في ظلّ استعدادات الأهلي لخوض مباراة السوبر الإفريقي مع اتحاد العاصمة الجزائري، بطل كأس الاتحاد. وقد تحدّد موعد المباراة في 15 سبتمبر المقبل بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

 

مطلب الأهلي

 

وجاء في بيان النادي أنّ المنتخب الوطني قد حقّق تأهّله رسميًّا إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، بغض النظر عن نتائج المباريات القادمة. ونظرًا لهذا التأهّل ولضرورة الاحتفاظ بأفضل تجهيزات الفريق لمواجهة السوبر الإفريقي، فقد تقدّم النادي بالطلب المشروع إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

 

تطلعات الأهلي

 

وأكد النادي أنه يأمل في الحصول على دعم وتعاون من جانب اتحاد الكرة، بالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب. وذلك بهدف تأمين الفرصة الكافية للتجهيز لمباراة السوبر الإفريقي بشكل ملائم.

 

وكان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قد حدد الثلاثاء المقبل لإعلان قائمة الفراعنة النهائية استعدادا لمعسكر فريقه.
 

رحيل لاعب عن الفريق

من ناحية أخرى، يستعد النادي للإعلان عن رحيل لاعب جديد من صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الساعات المقبلة. هذا الرحيل يأتي بعد الحصول على موافقة المدير الفني للفريق، السويسري مارسيل كولر.

 

اللاعب الجديد

وأكد مصدر داخل النادي أن اللحظات الأخيرة شهدت تطوّرات في ملف رحيل الجزائري أحمد قندوسي. حيث جرت جلسة بين مسؤولي النادي واللاعب لترتيب انتقاله إلى نادي سيرميكا كليوباترا.

 

تفاصيل الرحيل

 

وأضاف المصدر أن أحمد قندوسي سينتقل إلى سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. ووافق نادي سيراميكا على دفع نفس راتب اللاعب الذي يتقاضاه مع الأهلي والذي يصل إلى 350 ألف دولار سنويًا.

 

ويمتلك الأهلي في قائمة لاعبيه الأجانب 5 لاعبين «علي معلول، أليو ديانج، رضا سليم، بيرسي تاو وأحمد قندوسي»، وهو العدد المسموح لكل فريق وفقًا لما أقره اتحاد الكرة في لوائح قيد الفرق بالموسم الجديد.


 

وينتظر الجمهور الأهلاوي بشغف الإعلان عن رحيل اللاعب أحمد قندوسي خلال الساعات القادمة. ويأمل النادي في ضم صفقة أجنبية جديدة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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