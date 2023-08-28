غضب في الهند| مُعلِمة تأمر طلابها بصفع وضرب زميلهم “المسلم” وسط الفصل.. لهذا السبب

أعلنت السلطات الهندية يوم السبت، عن تعهدها باتخاذ إجراءات حازمة بعدما أُمر طلاب مدرسة ابتدائية بالتناوب على صفع زميل مسلم لهم، وأثارت لقطات الحادث موجة غضب واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

لقطات صادمة

وتظهر لقطات فيديو معلمة في مدرسة خاصة بولاية أوتار براديش، وهي تأمر طلابها الصغار بصفع زميلهم المسلم، الذي يبلغ من العمر 7 سنوات، بسبب خطأ طفيف في جدول الضرب.

في الفيديو تُسمع أوامر المعلمة للطلاب بتطبيق الضرب بقوة على الصبي، وتصفهم كيف يجب أن يكون لون وجهه بعد الصفع.

ردود الفعل والتحقيق

وأثارت هذه اللقطات استياءً واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتقدّم والد الطفل ببلاغ للشرطة في منطقة مظفرناغار، حيث وقع الحادث.

وأكد مفتش الشرطة ساتيانارايان براجابات أن اللقطات تم التحقق منها وسيتم اتخاذ إجراءات إدارية ضد المعلمة.

تزايد جرائم الكراهية

وتأتي هذه الحادثة في إطار تصاعد حالات الكراهية والعنف ضد المسلمين في الهند، حيث تشير جماعات حقوقية إلى ارتفاع حالات التعصب الديني منذ تولي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منصبه في عام 2014 , ويبلغ عدد سكان الهند 1.4 مليار شخص، بينهم 210 ملايين مسلم.

تنديد واتهامات

وقام زعيم المعارضة، راهول غاندي، بتوجيه اللوم إلى حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي، الذي يتزعمه ناريندرا مودي، بتأجيج التعصب الديني في البلاد. وأشار غاندي إلى أن تلك الحادثة زرعت بذور التمييز في عقول الأطفال وجعلت المدرسة مكانًا للكراهية.

التحديات المستمرة

وما زالت مسألة التعصب الديني والتحديات التي تواجهها المسلمين في الهند تشكل موضوع قلق واسع النطاق. ويُحاول العديد من النشطاء والجماعات الحقوقية التصدي لهذه الظاهرة من أجل ضمان التعايش السلمي والمساواة في البلاد.