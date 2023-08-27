كان عايز يتجوز عليا| سيدة تقطع عضوا حساسا لزوجها.. تفاصيل مثيرة لجريمة ببني سويف

تُحيط مدينة ببا في بني سويف، بحادثة استثنائية أثارت صدمة واستنكار الجميع، حيث اندلعت نيران الشك والغيرة في قلب امرأة، ما أدى إلى واقعة مأساوية تصعب تصديقها.

لوفقًا للمعلومات المتوفرة، أقدمت هذه السيدة على فعل فظيع تجاه زوجها، حيث قامت بقطع جزء حساس من جسده.

ورغم غرابة الحادثة وبشاعتها، إلا أنها تعكس الجانب المظلم للعواطف البشرية وقدرتها على الدفع بأفراد المجتمع إلى أبشع الأعمال.

التفاصيل المروّعة للواقعة

بدأت هذه المأساة بوصول بلاغ مروِّع إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، حيث تفيد المعلومات بإصابة الزوج "أ.ر"، البالغ من العمر في بداية العقد الخامس، بجرح مروِّع تسبب في فقدان عضوه الذكري و على الفور، تم نقل الزوج إلى مستشفى ببا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

الجريمة وراء أبواب الشك والقلق

وتشير التحقيقات إلى أن وراء هذا الفعل البشع، كانت حالة نفسية مؤلمة ومعقدة تسيطر على عقل الزوجة "أ.ح"، التي تتجاوز عمرها الأربعين.

وقد عانت السيدة من تقلبات مشاعر الشك والغيرة بسبب اعتقادها أن زوجها ينوي الزواج من امرأة أخرى. تلك الأفكار السلبية والمؤلمة دفعتها للوصول إلى تلك الأفعال الفظيعة.

القبض والتحقيق

على إثر هذا الحادث المروِّع، قامت وحدة مباحث ببا بقيادة الرائد شريف جمال بالتحقيق الفوري. وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على السيدة "أ.ح"، المتهمة بارتكاب هذا الفعل البشع، وتم نقلها للتحقيق.

الإجراءات القانونية

وتم تحرير محضر رسمي بالحادثة، وتمّ عرض الجانية على النيابة المختصة للبدء في التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

نهاية مأساوية لقصة زوجين

تظل هذه الواقعة المأساوية عبرة للجميع، تُظهر آفاق الخطر الذي يمكن أن تصل إليه العواطف السلبية إذا تركت دون رقابة. في النهاية، تبقى دعوة إلى التوعية والتفكير في التحكم في العواطف والبحث عن الدعم النفسي والعلاج اللازم في حالات الضغوط النفسية.