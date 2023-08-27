أمريكا .. الشرطة تكشف تفاصيل ودوافع إطلاق النار في ولاية فلوريدا

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، أن عملية إطلاق النار في أحد المتاجر بمدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية استهدفت 3 من أصحاب البشرة السمراء، فيما كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي"، أن الهجوم كان جريمة كراهية.

وقالت الشرطة إن الهجوم أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

وصرحت عمدة المدينة دونا ديجان لإعلام محلي، بأنه "هناك عدد من الوفيات داخل المتجر"، لكنها لم تذكر رقما محددا.

وذكرت وسائل الإعلام أن العديد من ضباط الشرطة متواجدون في المنطقة القريبة من جامعة إدوارد ووترز.

من جهتها وصفت جوكوبي بيتمان وهي من أعضاء مجلس مدينة جاكسونفيل، الواقعة بأنها مأساة، وقالت إنها تعتقد أن المشتبه به قتل.

وأشار موقع "نيوز نيشون" الأمريكي إلى أن وسائل إعلام محلية أفادت بأن إطلاق النار في متجر "دولار جنرال" بجاكسونفيل أدى إلى مقتل 4 أشخاص.

جدير بالذكر أن عملية إطلاق النار مساء أمس، حدثت بعد 5 سنوات من اليوم الذي فتح فيه مسلح النار خلال بطولة لألعاب الفيديو في جاكسونفيل، مما أسفر عن مقتل شخصين قبل أن يطلق النار على نفسه.