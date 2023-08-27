مذيعات الستات عن الخلاف بين شيرين وأنغام: صوت مصر ممكن يبقى راجل

انتقدت مذيعات برنامج الستات ردود الأفعال التي أعقبت حفل ليلة الدموع، وما انتشر حوله من أسئلة بشأن رسالة شيرين لأنغام وحقيقة الخلاف بينهما.

وقالت سهير جودة، خلال تقديمها برنامج "الستات" المذاع على قناة "النهار"، أن هذه الأسئلة ما هي إلا مجرد انشغال بالتفاهات، معقبة: "الناس بتتشحن بالغلط في الاتجاه الغلط".

من جانبها أضافت مفيدة شيحة: "الناس طلعت كلام وكأنهم عايشين مع شيرين وأنغام في البيت ويحكوا القصة حصل فيها إيه".

بينما علقت سهير جودة: "ياريت ننسى فكرة الألقاب"، موضحة أن صوت مصر هو أم كلثوم، مؤكدة أن كل شخص أو مغني مؤثر هو صوت مصر ويمثلها، منوهة بأن الألقاب لا تضيف.

صوت مصر ممكن يبقى راجل

وأوضحت مفيدة شيحة، أن الجمهور أراد تحديد صوت مصر في الفترة الحالية، معقبة: "مش لازم يبقى صوت مصر ست، ممكن يبقى راجل، وأنا في اعتقادي عمرو دياب نجم معروف عالميا وعربيا".