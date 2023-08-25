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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حفل أبكى العرب| خلافات أنغام وشيرين عبد الوهاب تشعل “ليلة الدموع”.. تفاصيل وكواليس

أنغام وشيرين
أنغام وشيرين

أقيمت مساء أمس حفلة "ليلة الدموع" والتى أقيمت على مسرح بنش مارك بجدة فى المملكة العربية السعودية، وضم الحفل عددًا كبيرًا من الفنانين الذين تميزوا بتقديم الأعمال الغنائية ذات الطابع الدرامي الحزين.

وكان من فناني حفلة ليلة الدموع، الفنان أحمد سعد والفنان تامر عاشور والفنان حمادة هلال والفنان أدم والفنان طارق الشيخ والفنان هيثم شاكر والفنان مسلم، مع مفاجأة الحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب.

 

تامر عاشور يتصدر التريند

وتصدر الفنان تامر عاشور، تريند موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، وأشاد الجماهير بأغاني وأداء الفنان تامر عاشور في الغناء، مع الاستماع بكوكبة كبيرة من أغانيه التي تتسم بالطابع الحزين.

وبدأ تامر عاشور حفله في ليلة الدموع بدويتو غنائي مع الفنان أحمد سعد، ثم قدم ميدلي حزين من أشهر أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور. 

 

شيرين عبد الوهاب مفاجأة حفل ليلة الدموع

وتفاجأ جمهور حفلة ليلة الدموع بإطلالة الفنانة شيرين عبد الوهاب علي المسرح، وتقديمها لباقة من أغانيها المختلفة والمتميزة، رغم أن اسمها لم يكن مدرجًا ضمن قائمة المطربين المخصصين للحفل. 

وظهرت شيرين عبد الوهاب بشكل مختلف، وخسرت الكثير من الوزن، مرتدية فستان أزرق اللون، وقدمت مجموعة من أغانيها الشهيرة. 

 

رسالة من شيرين إلي أنغام تثير التكهنات

ووجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب، شكر خاص لثلاث فنانات على مسرح حفلها في ليلة الدموع، مساء أمس، عقب وقوفهم بجانبها. 

وقالت شيرين عبد الوهاب:" عاوزة أشكر 2 وقفوا جنبي كثير فنانة العرب أحلام، والفنانة ياسمين عبد العزيز.. وكمان في فنانة تانية عاوزة أشكرها برضه وأقولها شكرًا يا بنت الأصول وكتر خيرك الفنانة أنغام". 

 

رد فعل أنغام علي رسالة شيرين

وقررت الفنانة أنغام أن تتجاهل رسالة الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلها الغنائي ليلة الدموع، لتقوم أنغام بنشر مقاطع فيديو من الحفل أثناء غناء الفنان تامر عاشور والفنان أحمد سعد عبر حسابها الشخصي "انستجرام"، وعلقت كاتبة: "إيه الحلاوة دي".

وعلق كلًا من الفنان أحمد سعد والفنان تامر عاشور، علي إشادة الفنانة أنغام علي فقرتهما الغنائية بحفل ليلة الدموع، عبر حساباتهما الشخصية "انستجرام"، وكتب أحمد سعد ردًا علي أنغام: "أصل الحلاوة بتسأل علي الحلاوة".

بينما علق الفنان تامر عاشور علي إشادة أنغام، كاتبًا: "إنتي الأبداع والخبرة والتاريخ بجانب الذوق والرقي، الواحد مهما قال فيكي الكلام ميخلصش ابدا، ألف شكر".

شيرين عبد الوهاب وياسمين عبد العزيز

وردت الفنانة ياسمين عبد العزيز، علي الشكر الموجه لها من الفنانة شيرين عبد الوهاب، بحفلة ليلة الدموع، ونشرت ياسمين عبد العزيز صورة لشيرين عبد الوهاب عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت الفنانة ياسمين عبد العزيز لشيرين عبد الوهاب، عبر خاصية "الاستوري": "حبيبتي الغالية".

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