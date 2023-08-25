طلب خاص من أبو ناصر .. تامر عاشور يتألق في ختام ليلة الدموع

ختم الفنان تامر عاشور فقرته الغنائية ضمن فعاليات حفل ليلة الدموع في المملكة العربية السعودية بأغنية “عشت معاك حكايات”.

وقال تامر عاشور في نهاية حفله، إن هذه الأغنية سيقدمها بطلب خاص من أبو ناصر، المستشار تركي آل الشيخ، ووجه له شكرا كبيرا على الحفل ورعاية الفن والفنانين.

وبدء تامر عاشور حفله في ليلة الدموع بدويتو غنائي مع الفنان أحمد سعد، ثم قدم ميدلي حزين من أشهر أغنياته وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وبدأ الفنان حمادة هلال فقرته الغنائية في حفل “ليلة الدموع”، بأغنيته الشهيرة “دايما دموع”، بعد كلمة فكاهية قدمها الفنان محي إسماعيل على المسرح.

واستقبل جمهور حفل ليلة الدموع الفنان حمادة هلال بحفاوة كبيرة، وقدم أغنيته الشهيرة وسط تفاعل كبير من الحاضرين، لأول مرة على المسرح منذ سنوات طويلة.

وأطلت الفنانة شيرين عبد الوهاب بشكل مفاجيء في حفل “ليلة الدموع” في المملكة العربية السعودية، رغم أن اسمها لم يكن مدرجا ضمن قائمة المطربين المخصصين للحفل.